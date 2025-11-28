Karácsony GergelySzentkirályi Alexandrakormányfőváros

Szentkirályi Alexandra: Karácsony hazudik a dolgozóinak, fenyegeti a budapestieket + videó

A főpolgármester úgy tesz, mintha átaludta volna az elmúlt egy napot, és tüntetést szervez – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 14:56
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI
Karácsony Gergely azt mondta, hogy januártól nem tudja működtetni a fővárost, és nem tud fizetést adni a főváros dolgozóinak” – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott, ez 27 ezer ember, 27 ezer család.

Budapest, 2025. november 26. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. MTI/Bodnár Boglárka
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a kormány határozatban szögezte le, hogy

Karácsony Gergely fizetésképtelenné válása esetén is fizeti a fővárosi dolgozók bérét és biztosítja a közszolgáltatásokat is.

A kormánypárti politikus felhívta a figyelmet, hogy a főpolgármester eközben úgy csinál, mintha átaludta volna az elmúlt egy napot, és tüntetést szervez.

Kampány van, ezért Karácsony Gergely hazudik a dolgozóinak, fenyegeti a budapestieket, ahelyett, hogy beismerné a hibákat és a megoldáson dolgozna

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


