Szentkirályi Alexandra: Karácsony hazudik a dolgozóinak, fenyegeti a budapestieket + videó

„Karácsony Gergely azt mondta, hogy januártól nem tudja működtetni a fővárost, és nem tud fizetést adni a főváros dolgozóinak” – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott, ez 27 ezer ember, 27 ezer család.
Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a kormány határozatban szögezte le, hogy
Karácsony Gergely fizetésképtelenné válása esetén is fizeti a fővárosi dolgozók bérét és biztosítja a közszolgáltatásokat is.
A kormánypárti politikus felhívta a figyelmet, hogy a főpolgármester eközben úgy csinál, mintha átaludta volna az elmúlt egy napot, és tüntetést szervez.
Kampány van, ezért Karácsony Gergely hazudik a dolgozóinak, fenyegeti a budapestieket, ahelyett, hogy beismerné a hibákat és a megoldáson dolgozna
– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.
Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!