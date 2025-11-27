Karácsony Gergely akciója nem a fővárosról szól, csupán politikai hangulatkeltés

„Tegnap a kormány döntött és a Kormányinfón is elmondtam: a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket” – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte,

minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek. Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni.

Mint ismert, a kormányinfót követő sajtótájékoztatóján régi módszerhez nyúlva fenyegetőzésbe és zsarolásba kezdett a főpolgármester. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a Magyar Államkincstár inkasszált 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról.

A főpolgármester a főváros megmentésével kapcsolatban elhangzottak kormányinfós nyilatkozatra reagálva

jövő hétre, hétfőn 17 órára összehívta a Fővárosi Közgyűlés ülését a kelenföldi buszgarázsba.

Karácsony Gergely a helyszínválasztást azzal indokolta, hogy ezzel a képviselők és a kormány is meglátja, milyen hatalmas a tétje a kormány és a főváros közti tárgyalásoknak. Emellett a főpolgármester hatalmas nyomást is helyezett a képviselőkre, azt állítva, rajtuk múlik, hogy a budapesti munkavállalók januárban is megkapják-e a bérüket.

A főpolgármester a sajtótájékoztatón bejelentette, a hétfői közgyűlés által elfogadott határozatot egy Második Budapest Büszkeség Menet részeként személyesen fogja elvinni a Karmelita Kolostorba.