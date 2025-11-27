Hergeléssel és zsarolással tereli el saját felelősségéről a figyelmet Karácsony Gergely

A Kormányinfót követő sajtótájékoztatóján régi módszerhez nyúlva, fenyegetőzésbe és zsarolásba kezdett a főpolgármester. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a Magyar Államkincstár inkasszált 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról. A főpolgármester, reagálva a Kormányinfón Budapest megmentésével kapcsolatban elhangzottakra,

jövő hétfő 17.00-ra összehívta a Fővárosi Közgyűlés ülését a kelenföldi buszgarázsba.

A helyszínválasztást azzal indokolta, hogy ezzel a képviselők és a kormány is meglátja, milyen hatalmas a tétje a kormány és a főváros közti tárgyalásoknak. Emellett a főpolgármester hatalmas nyomást is helyezett a képviselőkre, azt állítva, rajtuk múlik, hogy a fővárosi munkavállalók januárban is megkapják-e a bérüket.

Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A főpolgármester a sajtótájékoztatón bejelentette, a hétfői közgyűlés által elfogadott határozatot egy második Budapest-büszkeségmenet részeként személyesen fogja elvinni a karmelita kolostorba.