Hergeléssel és zsarolással tereli el saját felelősségéről a figyelmet Karácsony Gergely

A főpolgármester egy sajtótájékoztatón ismét a kormányt hibáztatta Budapest csődjéért, és a közszolgáltatások leállásával, illetve a fizetések visszatartásával fenyegetett.

Gábor Márton
2025. 11. 27. 15:35
A Kormányinfót követő sajtótájékoztatóján régi módszerhez nyúlva, fenyegetőzésbe és zsarolásba kezdett a főpolgármester. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a Magyar Államkincstár inkasszált 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról. A főpolgármester, reagálva a Kormányinfón Budapest megmentésével kapcsolatban elhangzottakra,

jövő hétfő 17.00-ra összehívta a Fővárosi Közgyűlés ülését a kelenföldi buszgarázsba.

A helyszínválasztást azzal indokolta, hogy ezzel a képviselők és a kormány is meglátja, milyen hatalmas a tétje a kormány és a főváros közti tárgyalásoknak. Emellett a főpolgármester hatalmas nyomást is helyezett a képviselőkre, azt állítva, rajtuk múlik, hogy a fővárosi munkavállalók januárban is megkapják-e a bérüket.

A főpolgármester a sajtótájékoztatón bejelentette, a hétfői közgyűlés által elfogadott határozatot egy második Budapest-büszkeségmenet részeként személyesen fogja elvinni a karmelita kolostorba.

Mint ismert, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón a főváros katasztrofális anyagi helyzetével kapcsolatban kiemelte, a kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása iránt, és amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány biztosítja a város működőképességét.

Sajnáljuk, hogy hat év baloldali-liberális városvezetése olyan helyzetet eredményezett, amelyben Budapest főpolgármestere a város fizetésképtelenségéről és csődjéről beszél

– értékelt. Hozzátette: a kormány segíteni szeretne Budapestnek, és tisztán szeretne látni. Azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget,  ebben az esetben a kormány belép és biztosítja a város működőképességét.

Budapest nem lehet működésképtelen, az ország fővárosának működése mindenki számára fontos

– hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzáfűzte: a kormány szerint pártpolitika felett álló cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége semmilyen körülmények között ne eredményezze a város működőképességének hiányát.

