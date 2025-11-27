Segítő kezet nyújt a kormány a fővárosnak

Szerdai ülésén a kormány megvitatta a Budapesten kialakult helyzetet – mondta a Kormányinfó n Gulyás Gergely.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Sajnáljuk, hogy hat év baloldali-liberális városvezetése olyan helyzetet eredményezett, amelyben Budapest főpolgármestere a város fizetésképtelenségéről és csődjéről beszél

– értékelt. Hozzátette: a kormány segíteni szeretne Budapestnek, és tisztán szeretne látni. Azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét ebben az esetben.

Budapest nem lehet működésképtelen, az ország fővárosának működése mindenki számára fontos

– hangsúlyozta a tárcavezető, hozzáfűzve: a kormány szerint pártpolitika felett álló cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége semmilyen körülmények között ne eredményezze a város működőképességének hiányát.