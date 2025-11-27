Gulyás GergelyfőpolgármesterkormányinfóFővárosi Közgyűlés

Segítő kezet nyújt a kormány a fővárosnak

A kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása iránt, amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 13:04
Szerdai ülésén a kormány megvitatta a Budapesten kialakult helyzetet – mondta a Kormányinfó n Gulyás Gergely.

Budapest, 2025. november 27. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 27-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Sajnáljuk, hogy hat év baloldali-liberális városvezetése olyan helyzetet eredményezett, amelyben Budapest főpolgármestere a város fizetésképtelenségéről és csődjéről beszél

– értékelt. Hozzátette: a kormány segíteni szeretne Budapestnek, és tisztán szeretne látni. Azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét ebben az esetben.

Budapest nem lehet működésképtelen, az ország fővárosának működése mindenki számára fontos

– hangsúlyozta a tárcavezető, hozzáfűzve: a kormány szerint pártpolitika felett álló cél, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége semmilyen körülmények között ne eredményezze a város működőképességének hiányát.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


