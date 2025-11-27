baloldali megszorítócsomagTisza Pártadóemelések

El akarta titkolni a Tisza Párt a választók elől a baloldali megszorítócsomagot?

Ruszin-Szendi Romulusz tett nyáron árulkodó megjegyzést.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 12:46
Magyar Péter pártja baloldali megszorítócsomaggal készül Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt napokban a magyar közélet egyik legfontosabb témája lett a Tisza Párt gazdasági kormányprogramja. Az Index mellett ugyanis a Világgazdaság is megszerezte, és kedd óta részletekben is bemutatta azt a több száz oldalas dokumentumot, amelyet tiszás szakértők állítottak össze. A tervezet egy valódi baloldali megszorítócsomag, ami súlyos pluszterhet jelentene a társadalomnak és annál is súlyosabbat a vállalkozói szférának. A dokumentum hiteles, amit elsősorban az támaszt alá, hogy a fontosabb részeket a készítők aláírásukkal is ellátták.

A sok ezer milliárdos, alaposan kidolgozott, részletes megszorítási tervek napvilágra kerülése új megvilágításba helyezi a párt prominenseinek korábbi nyilatkozatait. A katonából politikussá előlépő Ruszin-Szendi Romulusz például idén májusban, Komáromban adott interjút, és amikor arra terelődött a szó, hogy adott esetben lenne-e honvédelmi miniszter, így válaszolt: „Nem beszélünk ilyenről, mert először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.” A tervek titokban tartására Ruszin-Szendi magyarázattal is szolgált, mégpedig azzal, hogy „az emberek egy jelentős része úgyse olvassa el” a kormányprogramot.

Hasonlókról beszélt korábban a Tisza alelnöke is. Tarr Zoltán egyrészt kifejtette, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”, de ő fogalmazott úgy is, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

A Tisza vezetőinek nyilatkozatai tovább erősítik, hogy a sok száz oldalas dokumentum a párt terveit tükrözi. Ha ugyanis valaki azzal áll elő a politikában, hogy emel a személyi jövedelemadón és csökkenti a kedvezményeket, adót szed a kutyák és a macskák után, 32 százalékos áfát vezet be, magánosítja a társadalombiztosítást, kivégzi a kisebb vállalkozások adóit, durva vagyonadót vezet be és ezermilliárdokat akar beszedni a vállalkozásoktól, ahogy az a tiszás tervezetben olvasható, garantáltan megbukik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.