El akarta titkolni a Tisza Párt a választók elől a baloldali megszorítócsomagot?

Az elmúlt napokban a magyar közélet egyik legfontosabb témája lett a Tisza Párt gazdasági kormányprogramja. Az Index mellett ugyanis a Világgazdaság is megszerezte, és kedd óta részletekben is bemutatta azt a több száz oldalas dokumentumot, amelyet tiszás szakértők állítottak össze. A tervezet egy valódi baloldali megszorítócsomag, ami súlyos pluszterhet jelentene a társadalomnak és annál is súlyosabbat a vállalkozói szférának. A dokumentum hiteles, amit elsősorban az támaszt alá, hogy a fontosabb részeket a készítők aláírásukkal is ellátták.

A sok ezer milliárdos, alaposan kidolgozott, részletes megszorítási tervek napvilágra kerülése új megvilágításba helyezi a párt prominenseinek korábbi nyilatkozatait. A katonából politikussá előlépő Ruszin-Szendi Romulusz például idén májusban, Komáromban adott interjút, és amikor arra terelődött a szó, hogy adott esetben lenne-e honvédelmi miniszter, így válaszolt: „Nem beszélünk ilyenről, mert először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.” A tervek titokban tartására Ruszin-Szendi magyarázattal is szolgált, mégpedig azzal, hogy „az emberek egy jelentős része úgyse olvassa el” a kormányprogramot.

Hasonlókról beszélt korábban a Tisza alelnöke is. Tarr Zoltán egyrészt kifejtette, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”, de ő fogalmazott úgy is, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

A Tisza vezetőinek nyilatkozatai tovább erősítik, hogy a sok száz oldalas dokumentum a párt terveit tükrözi. Ha ugyanis valaki azzal áll elő a politikában, hogy emel a személyi jövedelemadón és csökkenti a kedvezményeket, adót szed a kutyák és a macskák után, 32 százalékos áfát vezet be, magánosítja a társadalombiztosítást, kivégzi a kisebb vállalkozások adóit, durva vagyonadót vezet be és ezermilliárdokat akar beszedni a vállalkozásoktól, ahogy az a tiszás tervezetben olvasható, garantáltan megbukik.