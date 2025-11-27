Karácsony GergelySzentkirályi Alexandrapánikfőváros

Szentkirályi Alexandra: A főpolgármester hazudik a fizetésekről, a kormány megvédi a dolgozókat

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán élesen bírálta Karácsony Gergelyt, amiért szerinte politikai színjátékkal próbálja elterelni a figyelmet saját felelősségéről, miközben a főváros dolgozóinak fizetését és munkahelyét veszélyezteti.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 18:20
„Főpolgármester Úr! Fejezze be ezt a politikai komédiát!” – tette egyértelművé üzenetében Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy miközben Karácsony Gergely a városi cégek felsővezetőit több tíz milliós jutalmakkal támogatja, a dolgozóknak azt hazudja, hogy nem kapják meg a fizetésüket.

Budapest, 2025. november 6. Karácsony Gergely főpolgármester a főváros és a budapesti szakszervezetek közötti egyeztetés utáni sajtótájékoztatón a Főpolgármesteri Hivatalban 2025. november 6-án. MTI/Kocsis Zoltán
Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Szentkirályi a közösségi oldalán azt írta: 

A kormány biztosítja, hogy a fővárosi dolgozók mindig megkapják a fizetésüket, és a közszolgáltatások zavartalanul működjenek, ezért a főpolgármester riogatása felelőtlen.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy Karácsony Gergely hazugságokkal ijesztgeti a budapesti dolgozókat, miközben a budapesti cégek vezetőit pénzjutalmakkal honorálja.

A fővárosi cégek felsővezetőit minden évben több tíz milliós jutalmakkal tömi ki, de a vállalatok dolgozóit megélhetésükben fenyegeti.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, a fővárosi alkalmazottak nap mint nap a budapestiekért dolgoznak, és sokkal többet érdemelnek. A politikus arra szólította fel a főpolgármestert, hogy 

ne keltsen pánikot és ne fenyegetőzéssel terelje el a figyelmet saját felelősségéről, mivel a kormány biztosítja, hogy a fővárosi dolgozók fizetése és munkahelye védett legyen.

Szentkirályi Alexandra korábban megosztotta Gulyás Gergely posztját is, amelyben a miniszter megerősítette

Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott. A kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is biztosítja a közszolgáltatások zavartalan működését, és az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: MW)

               
       
       
       

