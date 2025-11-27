Karácsony GergelySzentkirályi AlexandraGulyás Gergely

Szentkirályi Alexandra is megerősítette: nem maradnak fizetés nélkül a fővárosi cégek dolgozói

Korábban Gulyás Gergely is megerősítette, hogy a kormány garantálja a közszolgáltatások zavartalan működését, függetlenül a főpolgármester politikai lépéseitől.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 17:21
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
A kormány garantálja a fővárosi dolgozók fizetését, valamint a közszolgáltatások zavartalan működését – hangsúlyozta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. 

Budapest, 2025. október 29. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Szentkirályi Alexandra Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője megosztotta Gulyás Gergely posztját is, amelyben a miniszter megerősítette

Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott. A kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is biztosítja a közszolgáltatások zavartalan működését, és az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek. A miniszter szerint 

Karácsony Gergely politikai akciója nem Budapest működéséről szól, hanem saját politikai felelőssége alóli kibújásról.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón kijelentette, hogy a kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása mellett. Amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány közbelép, és garantálja a város zavartalan működését.

Borítókép: Karácsony Gergely (Forrás: MW)

               
       
       
       

