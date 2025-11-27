Szentkirályi Alexandra is megerősítette: nem maradnak fizetés nélkül a fővárosi cégek dolgozói

A kormány garantálja a fővárosi dolgozók fizetését, valamint a közszolgáltatások zavartalan működését – hangsúlyozta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője megosztotta Gulyás Gergely posztját is, amelyben a miniszter megerősítette:

Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott. A kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is biztosítja a közszolgáltatások zavartalan működését, és az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek. A miniszter szerint

Karácsony Gergely politikai akciója nem Budapest működéséről szól, hanem saját politikai felelőssége alóli kibújásról.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón kijelentette, hogy a kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása mellett. Amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány közbelép, és garantálja a város zavartalan működését.

Borítókép: Karácsony Gergely (Forrás: MW)