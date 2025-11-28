A kormány nem fogja hagyni, hogy megbénuljon Budapest

Karácsony Gergely kedden egy Orbán Viktornak címzett levelet adott át egy kormánytisztviselőnek a karmelita kolostornál, így tájékoztatva a kormányfőt arról, hogy amennyiben a kormány továbbra is inkasszálja a város folyószámláját, akkor januárban nem tudják majd megnyitni a város hitelkeretét. Ez pedig azt jelenti, hogy a fővárosi munkavállalók nem kapják majd meg fizetésüket, a közszolgáltatások pedig leállnak.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány nevében válaszolt a főpolgármester levelére. A miniszter közölte, a kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja.

Megírtuk, hogy Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosiaknak kell segíteni, akik nem szenvedhetnek egy rossz, felelőtlen városvezetés miatt, ugyanakkor annak is utána kell járni, hogy hogyan került a főváros ebbe a helyzetbe.

Az nem járja, hogy a kormány kisegíti a fővárost, utána pedig ugyanazt a herdáló működést folytatjuk tovább

– jelentette ki a frakcióvezető.

Mint ismert, a főváros és a kormány közti tárgyalások még a nyáron rekedtek meg. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően újabb tárgyalásra nem került sor. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Karácsony Gergely emellett a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta.