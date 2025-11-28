fővárosGulyás Gergelytömegközlekedés

A kormány nem fogja hagyni, hogy megbénuljon Budapest

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a főpolgármester Orbán Viktornak címzett levelére válaszul azt írta, a kormány Budapest fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít a főváros zavartalan működéséhez.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 28. 8:03
Karácsony Gergely kedden egy Orbán Viktornak címzett levelet adott át egy kormánytisztviselőnek a karmelita kolostornál, így tájékoztatva a kormányfőt arról, hogy amennyiben a kormány továbbra is inkasszálja a város folyószámláját, akkor januárban nem tudják majd megnyitni a város hitelkeretét. Ez pedig azt jelenti, hogy a fővárosi munkavállalók nem kapják majd meg fizetésüket, a közszolgáltatások pedig leállnak. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány nevében válaszolt a főpolgármester levelére. A miniszter közölte, a kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja. 

Megírtuk, hogy Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosiaknak kell segíteni, akik nem szenvedhetnek egy rossz, felelőtlen városvezetés miatt, ugyanakkor annak is utána kell járni, hogy hogyan került a főváros ebbe a helyzetbe.

Az nem járja, hogy a kormány kisegíti a fővárost, utána pedig ugyanazt a herdáló működést folytatjuk tovább

– jelentette ki a frakcióvezető. 

Mint ismert, a főváros és a kormány közti tárgyalások még a nyáron rekedtek meg. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően újabb tárgyalásra nem került sor. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Karácsony Gergely emellett a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta. 

 

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

