Olyat mondtak Szoboszlairól Angliában, hogy Steven Gerrard álla is leesik

Rögzítsünk néhány tényt. Steven Gerrard a Liverpool történetének egyik legnagyobb legendája, aki 2005-ben a Bajnokok Ligáját is megnyerte a csapattal, ugyanakkor hiába szolgálta 1998-tól 2015-ig az együttest, a Premier League-ben egyszer sem ért fel a csúcsra. Azokban az években sem, amikor 2010 és 2013 között az 56-szoros angol válogatott sztár, Joe Cole is a csapattársa volt. Ő az, aki most úgy tette le a voksát Szoboszlai Dominik mellett a jelenleg szenvedő Liverpoolban is, hogy Steven Gerrardhoz hasonlította őt.

Joe Cole szakértőként úgy látja, Szoboszlai most olyan a Liverpoolnak, mint régebben Steven Gerrard Fotó: MI NEWS / NurPhoto

– Imádom Szoboszlait – jelentette ki Joe Cole a TNT Sportsnak. – Szerintem azért még inkább lenyűgöző, ahogyan teljesít, mert a csapat egyáltalán nem működik jól körülötte.

Joe Cole: Szoboszlai olyan, mint Steven Gerrard volt a Liverpoolnak

A Liverpool szenved, az elmúlt hétvégi, Nottingham Forest elleni 3-0-s vereség után már csak a 12. helyen áll a Premier League-ben. A címvédő 12 forduló után hat győzelem mellett máris hat vereséget számlál, az újabb angol bajnoki cím esélye alighanem már novemberre elúszott. Eközben Szoboszlai az egyetlen, aki még az olyan meccseken is képes kiemelkedni, mint a Nottingham elleni.

Csak egy adalék ehhez: a Nottingham ellen Szoboszlai 133-szor ért labdához és 37 passza volt a támadó harmadban, ami ebben a szezonban Premier League-rekord egy meccsen.

Dominik Szoboszlai had 133 touches and completed 37 final third passes vs Nottingham Forest, no player has recorded more in a single Premier League game this season. 🔴✨ pic.twitter.com/oN8Mzo7zp5 — WhoScored (@WhoScored) November 24, 2025

Joe Cole szerint a magyar középpályás jelenleg ugyanazt jelenti a szenvedő Liverpoolnak, mint régen Gerrard annak a csapatnak, amely képtelen volt angol bajnokságot nyerni.

– Bedobok ide egy nevet: majdhogynem Steven Gerrard-szerű, amit Szoboszlai művel – hangsúlyozta Joe Cole. – Az a Liverpool, amelyben Stevie játszott, nem volt olyan jó, mint ez a mostani csapat, de Szoboszlai nagyon határozottan játszik.

A Liverpool ma este (21.00) a PSV Eindhoven csapatát fogadja az Anfielden a BL-ben.