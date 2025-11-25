Slot a sajtótájékoztatón megmondta, Szoboszlai játszik-e a PSV ellen

Tizenkét meccsen hat győzelem mellett hat vereség, a tabellán 12. hely, legutóbb pedig múlt szombaton hazai pályán 3-0-s vereség a kiesés ellen harcoló Nottingham Forest ellen – itt tart most a Liverpool címvédőként a Premier League-ben. Arne Slot együttese a Bajnokok Ligájában nem áll rosszul, három győzelem mellett egy vereség – ez vállalható. Főleg úgy, hogy Szoboszlai Dominikék a legutóbbi fordulóban hazai pályán 1-0-ra nyertek a Real Madrid ellen. (A vereség az isztambuli 1-0 a Galatasaray ellen.)

Szoboszlai biztos pont Slot csapatában, de szombaton Kerkez is ott volt a Liverpool kezdőjében Forrás: AFP)

A BL alapszakaszának ötödik fordulójában a holland PSV Eindhoven lép pályára az Anfielden, mondhatnák, hogy „ideális” ellenfél a Poolnak, de szombaton a Nottingham is annak tűnt.

– Hetvenöt százalékban birtokoltuk a labdát, és nem arról van szó, hogy kilencven percen át ne tudnánk koncentrálni, vagy ne védekeznénk elég jól. De ha támadsz, akkor nem állsz annyira készen arra, hogy védekező üzemmódba válts, mintha folyamatosan védekezni kényszerülnél – tekintett vissza a 3-0-s vereségre Slot, aki a mai sajtótájékoztatóján elárulta, hogy vasárnap újra megnézte a meccset, de már a PSV elleni BL-találkozóra készülve.

– A Liverpool számára a jelenlegi helyzet nyilvánvalóan nem elfogadható, most már tényleg itt az idő, hogy újra elkezdjünk meccseket nyerni – szögezte le Slot, aki a játékosai közül Kerkez Milosról és Szoboszlai Dominikról külön is beszélt. Kerkez korábban, 2022–2023 között Hollandiában, az AZ Alkmaar játékosa volt, így került szóba.

– Természetesen nem ennek alapján állítom össze a védelmet. Ami tény, jelenleg öt védőnk van, és az ő posztján van két emberünk (balhátvédként Andy Robertson is bevethető – a szerk.), a többi poszton pedig Joe Gomez is játszhat – fejtegette Slot.

Slot: Szoboszlai játszani fog

S ezen a ponton meg is kapta a kérdést, hogy Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz, miként a Nottingham ellen?

– Ő is opció, de az is világos, hogy Dom a pálya más területein is remekül teljesít. A Forest elleni meccsen arra számítottam, hogy nagy labdabirtoklási fölényben leszünk, és jobbhátvédként is lesz lehetősége felfutva segíteni a támadásainkat. Majd még meglátom, hogy most milyen feladatot szánok neki, de az biztos, hogy játszani fog – jelentette ki Arne Slot.