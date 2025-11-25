Liverpoolban állítják, Szoboszlai helyét egy ismeretlen srác veheti át megmentőként

Továbbra is szenved Arne Slot csapata, amely az elmúlt hétvégén hazai pályán szenvedett sokkoló, 3-0-s vereséget a Nottingham Forest ellen. A Premier League címvédője 12 forduló után a 12. helyen áll hat győzelem mellett máris hat vereséggel, a Liverpool hátránya 11 pont az éllovas Arsenal mögött. Biztos nem erre számítottak az Anfielden a nagy nyári kiköltekezés után.

Arne Slot kezében a megoldás? A Liverpool utánpótlásában Sonni-Lambie szárnyal, Szoboszlai eredeti helyén lehetne megmentő (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Szoboszlai Dominikék több támadóklasszist is igazoltak, Florian Wirtz, Alexander Isak és Hugo Ekitike is érkezett, mindhárman óriási összegekért, de a Liverpool helyzetkihasználása pocsék ebben a szezonban – a védelem megingásai mellett ez is az oka annak, hogy ilyen rosszul áll a csapat szénája.

Most a liverpooli sajtóban mégis egy újabb támadót ajánlanak Slot figyelmébe: igaz, ő nem kerülne sok millióba, ott van a csapat utánpótlásában, ahol ebben a szezonban 20 meccsen már 17 gólban volt főszerepe. Josh Sonni-Lambie nevéről eddig csak a „feketeöves” Liverpool-szurkolók hallhattak.

Ő mentheti meg a Liverpool szezonját?

A liverpooli Anfield Watch oldalon jelent meg egy cikk a 18 éves, angol U18-as válogatott csatárról, méghozzá azzal a felütéssel, hogy Josh Sonni-Lambie mentheti meg a Liverpool szezonját.

Mint írják, az idény hátralévő részében elengedhetetlen lesz a rotáció, Slotnak több lendületre van szüksége elöl. Olyasvalakire, aki eljuttatja a labdát Isakhoz, és összeköti a támadósort a középpályával.

„Erre a feladatra a Liverpool akadémiájáról érkező, hihetetlenül tehetséges csodagyerek lehet a megoldás, akinek már 17 gólban volt főszerepe ebben az idényben. Olyan játékosról van szó, aki Roberto Firmino stílusában játszik, és aki átveheti a brazil trónját az Anfielden” – írja a cikk.

Josh Sonni-Lambie újra és újra bizonyít a Liverpool utánpótlásában ebben a szezonban. Gólt szerzett, amikor felkerült az U19-es csapathoz, kulcsfontosságú gólpasszt adott és meccset megváltoztató csereként lépett pályára az U21-eseknél a Chesterfield ellen, miközben ő az U18-as csapat sztárja. Az elmúlt hétvégén Sonni-Lambie gólt lőtt és gólpasszt adott a Newcastle United ellen az U18-ban, így nyertek a 2-1-re. Ez a gól és gólpassz 20 meccsen immáron a 17. gólhoz való hozzájárulása volt a szezonban.