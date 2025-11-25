Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Szoboszlai DominikArne SlotLiverpool FC

Liverpoolban állítják, Szoboszlai helyét egy ismeretlen srác veheti át megmentőként

Szoboszlai Dominikék a Nottingham Forest elleni kínos vereség után már csak a 12. helyen állnak a Premier League-ben, és Liverpoolban is azt találgatják, mi vagy ki hozhatna pozitív fordulatot. A helyi sajtóban most Arne Slot figyelmébe ajánlottak a Liverpool utánpótlásából egy 18 éves „csodagyereket”, aki a korábbi anfield-i kedvenc, Roberto Firmino stílusát testesíti meg, és Szoboszlai kényszerszerepe miatt az ő eredeti helyén lehetne hasznos. Az eddig ismeretlen Josh Sonni-Lambie menthetné meg a Liverpool szezonját?

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 7:03
A Liverpool szenved, Szoboszlai sem lehet boldog, de a helyi sajtó szerint az utánpótlásban van a megmentő Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Továbbra is szenved Arne Slot csapata, amely az elmúlt hétvégén hazai pályán szenvedett sokkoló, 3-0-s vereséget a Nottingham Forest ellen. A Premier League címvédője 12 forduló után a 12. helyen áll hat győzelem mellett máris hat vereséggel, a Liverpool hátránya 11 pont az éllovas Arsenal mögött. Biztos nem erre számítottak az Anfielden a nagy nyári kiköltekezés után.

Arne Slot kezében a megoldás? A Liverpool utánpótlásában Sonni-Lambie szárnyal, Szoboszlai eredeti helyén lehetne megmentő
Arne Slot kezében a megoldás? A Liverpool utánpótlásában Sonni-Lambie szárnyal, Szoboszlai eredeti helyén lehetne megmentő (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Szoboszlai Dominikék több támadóklasszist is igazoltak, Florian Wirtz, Alexander Isak és Hugo Ekitike is érkezett, mindhárman óriási összegekért, de a Liverpool helyzetkihasználása pocsék ebben a szezonban – a védelem megingásai mellett ez is az oka annak, hogy ilyen rosszul áll a csapat szénája.

Most a liverpooli sajtóban mégis egy újabb támadót ajánlanak Slot figyelmébe: igaz, ő nem kerülne sok millióba, ott van a csapat utánpótlásában, ahol ebben a szezonban 20 meccsen már 17 gólban volt főszerepe. Josh Sonni-Lambie nevéről eddig csak a „feketeöves” Liverpool-szurkolók hallhattak.

Ő mentheti meg a Liverpool szezonját?

A liverpooli Anfield Watch oldalon jelent meg egy cikk a 18 éves, angol U18-as válogatott csatárról, méghozzá azzal a felütéssel, hogy Josh Sonni-Lambie mentheti meg a Liverpool szezonját.

Mint írják, az idény hátralévő részében elengedhetetlen lesz a rotáció, Slotnak több lendületre van szüksége elöl. Olyasvalakire, aki eljuttatja a labdát Isakhoz, és összeköti a támadósort a középpályával.

„Erre a feladatra a Liverpool akadémiájáról érkező, hihetetlenül tehetséges csodagyerek lehet a megoldás, akinek már 17 gólban volt főszerepe ebben az idényben. Olyan játékosról van szó, aki Roberto Firmino stílusában játszik, és aki átveheti a brazil trónját az Anfielden” – írja a cikk.

Josh Sonni-Lambie újra és újra bizonyít a Liverpool utánpótlásában ebben a szezonban. Gólt szerzett, amikor felkerült az U19-es csapathoz, kulcsfontosságú gólpasszt adott és meccset megváltoztató csereként lépett pályára az U21-eseknél a Chesterfield ellen, miközben ő az U18-as csapat sztárja. Az elmúlt hétvégén Sonni-Lambie gólt lőtt és gólpasszt adott a Newcastle United ellen az U18-ban, így nyertek a 2-1-re. Ez a gól és gólpassz 20 meccsen immáron a 17. gólhoz való hozzájárulása volt a szezonban.

„Ez elképesztő teljesítmény a 18 éves játékostól, és egy üzenet az első csapatnak” – állapítja meg az Anfield Watch.

Szoboszlai kényszerhelyzete miatt is megkaphatja az esélyt?

Az Anfield Watch elemzése rámutat arra, hogy Sonni-Lambie nemcsak, hogy megállás nélkül dolgozik labda nélkül, de a félterületekben is jól érzi magát. Ügyesen találja meg az üres zónákat, és remekül játszik össze a csapattársaival. Ez az összjáték a legnagyobb erőssége. Ezért fordul elő gyakran, hogy bár csatár, mégis hamis kilencesként vagy a csatár mögötti támadó középpályásként játszatják.

A lap szerint figyelembe véve azt, hogy Szoboszlai Dominikot kényszerűségből jobbhátvédként kell használni, Florian Wirtz pedig sérült, Sonni-Lambie könnyedén válhat a Liverpool megmentőjévé a középpálya és a csatársor összekötőjeként.

A Nottingham Forest ellen a Liverpool képtelen volt eljuttatni a labdát Isakhoz, majd Hugo Ekitikéhez is, és erre a problémára Sonni-Lambie lehetne a megoldás. A Liverpoolnak van egy 17 gólban főszerepet játszó csodagyereke, aki megmentheti a szezont, ha felkerül az első csapatba – vonják le a következtetést.

 

