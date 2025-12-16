Híd- és útfelújításért cserébe igent mondanának a fővárosi költségvetésre Vitézyék

– A Podmaniczky Mozgalom néhány kitétellel, de támogatja a fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetését – mondta el egy, a Városházán tartott háttérbeszélgetésen Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Vitézy Dávid és Karácsony Gergely (Fotó: MTI)

Kiemelte, a főváros folyószámlahitel-felvételét is támogatják.

Inkább legyen költségvetése a városnak, mint ne

– jelentette ki Vitézy. Hozzátette, feltételként híd- és útfelújítási programot, illetve belvárosi homlokzatfelújítási projektet szabott a Podmaniczky Mozgalom. Ennek részeként a jövő évi büdzsében átcsoportosítanának forrásokat útfelújítások és hídfelújítások tervezésére.

A módosító javaslat eleme a K-híd Sziget fesztivál utáni felújítása, a Petőfi híd fejlesztése, és az Üllői út belvárosi szakaszának felújítása is

– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette, javasolni fogják azt is, hogy jövőre csökkentsék felére a főpolgármester kommunikációs csapatának büdzséjét.

Vitézy Dávid elmondta, a szakbizottságok által megkapott dokumentumok szerint a legsürgősebb beavatkozásra a Petőfi és a K-híd szorul.

Emellett a szakbizottságok a közösségi költségvetés kihirdetésének a felfüggesztését is támogatják.

Amíg a főváros fiktív bevételekre alapoz, addig nem tehetünk úgy, mintha nem tudnánk, hogy mire költsünk egymilliárd forintot

– jegyezte meg Vitézy Dávid.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a jövő évi költségvetés dokumentumában

összesen 2,7 milliárd forintot különített el a főváros a közösségi költségvetés már megszavazott, illetve a jövő évben megszavazandó projektjeinek végrehajtására.

Mint ismert, Karácsony Gergely főpolgármester annak ellenére indította el az ötödik közösségi költségvetést, hogy a tavalyi nyertes kiírás ötletei közül egy sem valósult meg. A fővárosi önkormányzat évről évre meghirdeti a közösségi költségvetést, amelynek hivatalos oldala szerint a 2023/24-es ötletekből egy sem, a 2022/23-as ötletekből pedig mindössze öt valósult meg.

Ahogy arról már korábban is írtunk, a fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve

nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritás hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet

2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.

A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben.

Ennek alapján az 532 milliárdos bevételből már több mint százmilliárd forint hiányzik.

Szabályoznák a rövid távú lakáskiadást

A Podmaniczky Mozgalom emellett javaslatot fog tenni a rövid távú lakáskiadás egységes szabályozása mellett. Vitézy Dávid kijelentette,

nem támogatják sem a rövid távú lakáskiadások betiltását, sem a szabályozatlan működést.

A frakcióvezető elmondta, komoly probléma, hogy nincs a fővárosban megfelelő mennyiségű szálláshely. Vitézy szerint olyan rendelkezésre van szükség, amely a nagy lakáskiadó cégeket korlátozza, de a magánszemélyek lakáskiadását nem.