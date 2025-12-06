Karácsony Gergelyfőpolgármestercsődköltségvetésfővárosi önkormányzat

A káosz költségvetése: így készül Karácsony Gergely 2026-ra

Az ideihez hasonlóan a jövő évi költségvetést sem tudta hatalmas, több tízmilliárd forintos hiány nélkül megtervezni Karácsony Gergely. A főpolgármester előterjesztéséből egyértelműen kiderül, hogy a főváros jövőre csődbe kerül százmilliárdos kormányzati segítség nélkül.

Karácsony Gergely főpolgármester MTI Hegedüs Róbert
Csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta csak összekalapálni Karácsony Gergely Budapest jövő évi költségvetését.

Karácsony Gergelyék tüntetése a Clark Ádám téren
Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Csudai Sándor)

Az előterjesztés előszavában maga Karácsony Gergely is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól. Kiemelte:

a 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja. A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025. pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését.

A Karácsony Gergely által új esélynek nevezett költségvetés előszava szerint egy új önkormányzati finanszírozási rendszert feltételezve írták meg a tervezetet. A főpolgármester olyan reformról ír, amely a valóságban még tervezési szakaszban sincs. Vagyis a költségvetés egy fiktív önkormányzati struktúra fiktív számai mentén íródott.

A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve

nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritás hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet

2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.

A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben.

Ennek alapján az 532 milliárdos bevételből már több mint százmilliárd forint hiányzik.

Ezen hatalmas hiány mellett pedig a költségvetés szerint a 2026. évi működési kiadási előirányzat a 2025. évben tervezett 382 593 563 034 forintról  498 122 622 443 forintra, több mint százmilliárd forinttal emelkedett.

Ugyanakkor a részletes kiadásokat megnézve, a jövő évi tervek között számos olyan tétel is szerepel, amelyek nélkül is kivitelezhető lenne a főváros működése. Például a jövő évi költségvetés dokumentumában

összesen 2,7 milliárd forint van elkülönítve a közösségi költségvetés már megszavazott, illetve a jövő évben megszavazandó projektjeinek végrehajtására.

Mint ismert, Karácsony Gergely főpolgármester annak ellenére indította el az ötödik közösségi költségvetést, hogy a tavalyi nyertes kiírás ötletei közül egy sem valósult meg. A fővárosi önkormányzat évről évre meghirdeti a közösségi költségvetést, amelynek hivatalos oldala szerint a 2023/24-es ötletekből egy sem, a 2022/23-as ötletekből pedig mindössze öt valósult meg.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/ Hegedüs Róbert)

