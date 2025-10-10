Évről évre egyre kevesebb ötlet valósul meg, most mégis újabb terveket mutatott be Karácsony Gergely

Gyér érdeklődés, néhány tucat ember jelenlétében hirdették ki pénteken az ötödik közösségi költségvetés eredményét a Városháza parkban. A rendezvényen Karácsony Gergely elmondta, a közösségi költségvetésre mindössze 16 ezer ember szavazott.

Forrás: Magyar Nemzet

A megvalósuló ötletek között van zöldsziget-tervezés, fasorpótlás, a Thököly út zöldítésre, kerékpáros fejlesztés, közvécéépítés a Kálvin téri aluljáróban, a budai alsó rakpart fásítása, zöldítés a Bartók Béla úton. A nagyobb, megszavazott ötletek közül a második helyezett a kerékpárút- és járdaépítés a Szerémi úton. Az első pedig a zöldfelületek létrehozása a Budafoki úton.

Szintén nyertes ötlet volt az esőkertek létrehozása a fővárosban, pénzügyi ismeretek oktatása az iskolásoknak, az aluljárók üres helyiségeinek civil hasznosítása, közösségi grillezőhelyek és egészségügyi szűrőbuszok létrehozása.

Jól látható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a közösségi költségvetésen kizárólag olyan projektek nyertek, amelyek normál esetben a főváros alapvető működésének részei lennének. Emellett pedig

a korábbi évekhez hasonlóan idén is a főváros számára kedves ötletek kerültek fókuszba.

Amint arról már korábban beszámoltunk, ismét egymilliárd forint jut a nyertes ötletekre a fővárosi ötletbörzén. Az elmúlt évekhez hasonlóan Karácsony Gergely közösségi költségvetése kisebb részben tartalmaz lakossági ötleteket, inkább túlnyomórészt lakossági panaszládaként arra világít rá, hogy milyen alapfeladatokat nem végez el a főváros. Ilyenek például a kerékpáros fejlesztések, mint a kerékpárutak, kerékpártárolók létesítése, de például többen kérnek különböző játszóterekre közvilágítást is.

Több ötlet foglalkozik zöldítéssel, faültetéssel, virágágyások kialakításával, vagy éppen a Flórián téri park rendbetételével. Rengeteg helyen hiányzik a közvécé, a gyalogos-átkelőhely, az akadálymentesítés. Sok helyütt hiányzik az ivókút is.

Semmi meglepő nincs abban, hogy az utolsó rostán is átment a Háttér Társaság LMBTQ-közösségi háza létrehozásának az ötlete. Arra is lehet szavazni, hogy az aluljárókban lévő üzlethelyiségekben civilek kaphassanak helyet. A lakossági hangulatjavító ötletek között feltűntek a köztéri órák, azaz az úgynevezett randiórák. Volt, aki tanösvény kért az Ördög-ároknál, több javaslat érkezett közösségi könyvszekrényekre, de érkezett ötlet kutyamentes piknikezőhely kialakítására gyermekes családoknak a Városmajorban. Egy budapesti ötletelő kisgyermekes anyákat támogató közösségi tér létrehozását is szorgalmazta.

Akad olyan is, aki a hajléktalansággal kapcsolatos érzékenyítőprogramokat képzel gyerekeknek, vagy éppen meseolvasást tartana fedélnélkülieknek.

Karácsony Gergely főpolgármester annak ellenére indította el az ötödik közösségi költségvetést, hogy a tavalyi nyertes kiírás ötletei közül egy sem valósult meg. Mint ismer, a fővárosi önkormányzat évről évre meghirdeti a közösségi költségvetést, ugyanakkor az adatok szerint a megszavazott ötletek megvalósítása kapcsán már komoly hátrányt halmozott fel a főváros. A közösségi költségvetés hivatalos oldala szerint ugyanis a 2023/24-es ötletekből egy sem, a 2022/23-as ötletekből pedig mindössze öt valósult meg.