Ismét városüzemeltetési feladatokra költenék a lakosság ötleteire címkézett forrást Budapesten

Ismét egymilliárd forint jut a nyertes ötletekre a fővárosi ötletbörzén. Az elmúlt évekhez hasonlóan Karácsony Gergely közösségi költségvetése kisebb részben tartalmaz lakossági ötleteket, inkább túlnyomórészt lakossági panaszládaként arra világít rá: milyen alapfeladatokat nem végez el a főváros. Ilyenek például a kerékpáros-fejlesztések, mint a kerékpárutak, kerékpártárolók létesítése, de többen kérnek különböző játszóterekre közvilágítást.

Több ötlet foglalkozik zöldítéssel, faültetéssel, virágágyások kialakításával, vagy éppen a Flórán téri park rendbetételét célozta meg. Rengeteg helyen hiányzik a közvécé, a gyalogos-átkelőhely, az akadálymentesítés. Sok helyütt hiányzik az ivókút is.

Semmi meglepő nincs abban, hogy az utolsó rostán is átment a Háttér Társaság LMBTQ-közösségi házának az ötlete. Arra is lehet szavazni, hogy az aluljárókban lévő üzlethelyiségekben civilek helyet kaphassanak. A lakossági hangulatjavító ötletek között feltűntek a köztéri órák, úgynevezett randiórák. Volt, aki tanösvény kért az Ördög-ároknál, több javaslat érkezett közösségi könyvszekrényekre, de ötlet érkezett kutyamentes piknikezőhelyre gyermekes családoknak a Városmajorban. Egy budapesti ötletelő kisgyermekes anyákat támogató közösségi tér létrehozását is szorgalmazta.

Akad olyan is, aki a hajléktalansággal kapcsolatos érzékenyítőprogramokat képzel gyerekeknek, vagy éppen meseolvasást tartana fedélnélkülieknek.

Az elmúlt években olyan ötletek lettek a befutók, amelyek beilleszthetőek a főpolgármester programjába. Ilyenek a védett kerékpársávok, közvécék és a hajléktalanokkal összefüggő intézkedések vagy éppen a dunai strandok létesítése. Ráadásul a főpolgármester a pártatlanságát is félredobta, ugyanis ő nyilvánosan már az LMBTQ-közösségi tér mellett, így borítékolható, hogy az egyik nagy nyertes a Háttér Társaság ötlete lesz.

Nem ez az egyetlen furcsaság a fővárosi közösségi költségvetés történetében: az első abszolút nyertes ötletet az önkormányzathoz közel álló Utcáról Lakásba Egyesület nyerte, majd a védett kerékpársávokat építették meg, de a Város és Folyó Egyesület készítette el a margitszigeti grillezőket saját ötletük alapján, majd a dunai szabadstrandok és a rakpart ügyét is ők karolhatták fel.

Az egyik legvitatottabb, 50 millió forintos kifizetés a Repair Café ügye volt, amikor egy magánember „szerelemprojektét” valósította meg az önkormányzat úgy, hogy a magánszemély ötletét ugyanazon személy civil egyesülete vitte végbe.

Borítókép: Védett kerékpársávok (Fotó: Kallus György)