Városházi célokat szolgál ki Karácsony Gergely ötletbörzéje

– Jövő év elejéig, január 5-ig adhatnak be ötleteket a budapestiek a főváros – immár negyedszerre induló – közösségi költségvetéséhez, amely idén is egymilliárd forintos keretből valósítja majd meg azokat, amelyek a legtöbb szavazatot kapták – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Mindez azért is érdekes, mert az ötletbörzére újabb milliárdos tételt szánnak, miközben Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes múlt heti közlése szerint mindössze négymilliárd forint van a főváros számláján.

Úgy tűnik, az egymilliárdos keret csak papíron létezik, és ugyanarra a sorsra fog jutni, mint az előző három pályázat: a nyertes ötletek közül csak a politikailag fontos projekteket valósítja meg a főváros – például a védett kerékpársávokat – , a többit pedig több éves tervezésre ítélik.

Számokban mindez úgy fest, hogy az eddigi nyertes ötletek közül kilenc ötlet lezárult, további huszonnégy megvalósítása folyamatban van, ezek kiegészültek az idei húsz nyertes ötlettel. Kijelenthető: az elmúlt három évi ötletek harmada sem valósult meg.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a kerékpárosok lettek az abszolút győztesei a fővárosi költségvetés harmadik fordulójának. Biztossá vált, hogy a Nagykörúton is kialakítják a vitatott pollerekkel elzárt kerékpársávokat, emellett azt is vizsgálják, hogy hová kerülhetnek még hasonló, úgynevezett Geri-karókkal elzárt sávok. A fővárosiakat erősen megosztó pollerek telepítésének jogosultságát a főváros a közösségi költségvetésre alapozza, ezáltal a politikai felelősséget áttolják az ötlet beküldőjére és szavazóira. Általában ezek a projektek nem lapulnak évekig a tervezőasztalon a többi győztes ötlettel ellentétben.

Érdekes adat, hogy egy közel kétmillió főt számláló városban egy-egy nyertes ötlet néhány ezer szavazattal is befutó lehet a fővárosi ötletpályázaton.

Összességében mindössze néhány tízezren szavaztak három kategória ötletei között, ezáltal egy szűk réteg akarata teljesül. Mindemellett a fővárosi költségvetés végeredménye egyértelműen Karácsony Gergely főpolgármester politikai programját tükrözi vissza. Ami nem meglepő, ugyanis az ötletek előszűrésen mentek át, majd a győztes ötleteket is a főpolgármester hagyta jóvá. Azaz olyan ötletre nem is lehet szavazni, ami a regnáló hatalomnak nem tetszik, mindemellett a megvalósítási sorrend is Karácsonyék kezében van.

A városházi közlemény szerint a közösségi költségvetés teljes összege egymilliárd forint, az egyes ötletek költségkerete pedig maximum 120 millió forint lehet. Az ötleteket 2023. november 15. és 2024. január 5. között lehet benyújtani a fővárosnak. A kommüniké arra is kitér, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a zöld fejlesztések, valamint a kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával kapcsolatos ötletek sok szavazót tudnak mozgósítani. A beadott ötleteket a Főpolgármesteri Hivatal szakértői értékelik különböző megvalósíthatósági szempontok szerint, ennek eredményéről minden ötletgazdának visszajelzést küldenek. Ha az ötletet megvalósíthatónak ítélik, az részt vehet a 2024 őszére időzített szavazáson.

