Az embereket érdeklő gazdasági témákkal fog foglalkozni a Gazdálkodj okosan digitális polgári kör

Harmincötmillió forintot lehet spórolni a maximális futamidő alatt a maximális összegű Otthon start hitellel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 10:03
Az újépítésű ingatlanok sem esnek ki a sorból, az Otthon Startból megvehető lakások ára viszont legfeljebb százmillió forint lehet Fotó: Arpad Kurucz
– Azt tudom ígérni, hogy a Gazdálkodj okosan egy olyan digitális polgári kör lesz, ahol persze gazdasággal fogunk foglalkozni, de közérthetően, mint a konyhaasztal melletti beszélgetéseken – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, a Gazdálkodj okosan digitális polgári kör vezetője. 

Az akadémiai előadások is lehetnek érdekesek, de olyan témákkal szeretnénk foglalkozni, ami az embereket érdekli, minden olyan kérdéssel, ami a családi büdzsét érinti

– tette hozzá.

– El kell fogadni, hogy a technológia 2002 óta rengeteget változott. Lehet, hogy valaki egyedül érzi magát a digitális térben, mert a másik oldal nagyon hangos, de a digitális polgári körök meg fogják mutatni, hogy mi többen vagyunk – mondta Cseh Tamás Zoltán, az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója. – Néhány nap alatt több mint 50 ezer ember jelentkezett, mindenki, aki a nemzeti gondolat képviselője, meg fogja találni a saját közösségét akár a digitális polgári körökben, akár a Harcosok Klubjában – fejtette ki.

– Az Otthon start program elképesztő lehetőség – mondta Palóc André. 

– Egy 20 millió forintos piaci hitel havi törlesztője 25 évre valamivel több mint 140 ezer forint. A fix 3 százalékos támogatott hitellel ez 94 ezer, tehát havonta 46 ezer forint a különbség.

A maximális felvehető összeg, 50 millió havi törlesztője 237 ezer forint kedvezményesen, ez 340-350 ezer forint körül lenne most a piaci viszonyok alapján, tehát havonta 100-120 ezer forint, amit megspórolunk. Ötvenmilliós hitelnél a teljes futamidő alatt majdnem 35 millió forintot lehet ezzel spórolni – fejtette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

– Versenyképességi oldalról nézve az USA–EU vámmegállapodás tervezete egyértelmű amerikai győzelem és európai uniós vereség – mutatott rá Cseh Tamás Zoltán. – Túl azon, hogy egy sikeres országnak, hazánknak az energiapolitikáját, energiabiztonságát ahol lehet, támadják Ukrajna támogatása érdekében, most ezzel a tervezettel az európai gazdaságot és az európai energiapolitikát Ursula von der Leyen saját maga lőtte lábon, Trump pedig elérte a célját – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=RGwUNXDrMhg

