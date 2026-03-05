Béri Balogh Ádám, a kuruc kor generálisa

Béri Balogh Ádám 1665 körül született nemesi családban, Vas megyében. 1690 körül házasodott, felesége Festetich Julianna volt, hét gyermekük született.

Béri Balogh Ádám a kölesdi csatában

Béri Balogh Ádám kardja

A Rákóczi-szabadságharcban több csatában is kitűnt bátorságával, például egy lovasroham során súlyos fejsérüléseket szerzett. 1708-ban brigadéros lett, és győzelmet aratott a rác csapatok ellen Kölesdnél.

Béri Balogh kardját a hagyomány szerint XIV. Lajos francia király küldte II. Rákóczi Ferencnek az 1707-es ónodi országgyűlés idején, majd Rákóczi azt Béri Balogh Ádámnak adta. A kard francia eredetét a rajta lévő francia felirat és a párizsi ötvösökre emlékeztető díszítés is bizonyítja.

Béri Balogh Ádám és II. Rákóczi Ferenc

A fegyver nagyon díszes és értékes mestermunka: ezüst markolata és hüvelye gazdagon díszített, a penge aranyozott, erős és harcra is alkalmas. A pengén látható csorbák arra utalnak, hogy Béri Balogh valóban használta csatákban a fegyvert. A kard görbe, magyar típusú szablya.

A pengén egy francia felirat áll: „Ne vond ki ok nélkül, és ne tedd vissza becsület nélkül.”

A kölesdi győzelem után Béri Balogh még több mint két évig harcolt Rákóczi mellett. A kardot később értékes ereklyeként őrizték a családjában, és Tolna megyében nagy tisztelet övezte; még a főispánok is ezzel a karddal ábrázoltatták magukat festményeken. A kard egyszerre fontos történelmi emlék és művészi értékű fegyver.

Béri Balogh Ádám fogságba esik

A legendás kuruc hadvezért 1710 őszén Szekszárd környékén elfogták. Ennek körülményeiről 2011-ben Töttös Gábor a Honismeretben írt. Az országot pestis sújtotta, a kuruc hadak meggyengültek, a nemesség pedig bizonytalan volt a jövőt illetően. A Dunántúlon a kuruc csapatok felmorzsolódtak, miközben a császáriak és a rác hajósok ellenőrizték a fontos átkelőhelyeket. Béri Balogh Mohács felé próbált menekülni, de Bátaszék után az ellenségbe ütközött. Szekszárd közelében, a csatári árokban próbált elrejtőzni, ám a sáros terep csapdává vált számára és katonái számára. A harc nagyon véres volt: a kurucok közül mintegy hetvenen estek el.