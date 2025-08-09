Magyar Péter és az ukrán kém kapcsolata: egészen a CIA-ig vezetnek a szálak

Durva párhuzamra világított rá tényfeltáró cikkében az Ellenpont. Mint emlékeztetnek: május 8-án Magyar Péter leleplezőnek szánt hangfelvételt tett közzé közösségi oldalán, amellyel hamisan kívánta olyan színben feltüntetni a magyar kormányt, mintha az támadó háborúra készülne.

Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram)

Azóta kiderült, az általa támadhatónak nevezett mondatok több nyilvános fórumon is elhangzottak 2023-ban, kontextusukban pedig egybevágnak a kormányzat honvédséggel és az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatos kommunikációjával, amelynek lényege, hogy a honvédségnek a szomszédos háború miatt készenlétben kell állnia.

Ettől látszólag függetlenül másnap, május 9-én reggel megjelent a magyar sajtóban a hír, miszerint Magyarországnak kémkedő személyeket tartóztattak le Ukrajnában. Nem sokkal később a Tisza Párt egyértelmű párhuzamot vont az állítólagos katonai készülődés és a szintén állítólagos kémbotrány között.

Azonban nemcsak a Tisza Párt vont párhuzamot, hanem az ukrán oldalon is akadt olyan politikai szereplő, akinek éppen ugyanaz jutott eszébe a két ügyről. Ez az illető Tseber Roland Ivanovics, aki kifejezetten jó viszonyt ápol Magyar Péterrel.

A Tisza szorosan együttműködik Ukrajna katonai vezetésével

Magyar Péter 2024 júliusában Kijevbe látogatott, útja során Volodimir Zelenszkij párttársával, Tseberrel is találkozott. Tseber Roland Ivanovicsot már tavaly ősszel kiutasították hazánkból, és ma már vélhetően beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll. A sajtóban megjelent hírek szerint Tseber az ukrán titkosszolgálatok érdekeit kiszolgálva, a hálózatok szokásos profi módszereivel kommunikál a Facebookon,

ukrán nyelven is sorozatos propagandát fejt ki a Zelenszkij-féle politika érdekében, egyúttal a Tisza Párt kommunikációját is támogatja.

Tseber Magyar Péter feltűnése óta aktívan kommunikálta a Tisza Párt eredményeit, azonban ukrán katonai vezetőként így is meglepő, hogy a Magyar Péter-féle szivárogtatásra is reagált. Ráadásul az ügyet egyből össze is mosta a Kárpátalján elfogott állítólagos kémek ügyével.