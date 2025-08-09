CIAUkrajnakémbotrányMagyar Péter

Magyar Péter és az ukrán kém kapcsolata: egészen a CIA-ig vezetnek a szálak

David Petraeus az amerikai sajtóban a Demokrata Párt elnökjelöltjeként is felbukkant, de kiesett a nagypolitikából. Ukrajnában tért vissza a baloldali globalista érdekkörök szolgálatába, több száz millió dollárt költött el. Tárgyalt a Magyar Péterrel ukrajnai országjárást tartó Tseber Roland Ivanovics főnökével is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 11:30
Durva párhuzamra világított rá tényfeltáró cikkében az Ellenpont. Mint emlékeztetnek: május 8-án Magyar Péter leleplezőnek szánt hangfelvételt tett közzé közösségi oldalán, amellyel hamisan kívánta olyan színben feltüntetni a magyar kormányt, mintha az támadó háborúra készülne. 

Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram) 

Azóta kiderült, az általa támadhatónak nevezett mondatok több nyilvános fórumon is elhangzottak 2023-ban, kontextusukban pedig egybevágnak a kormányzat honvédséggel és az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatos kommunikációjával, amelynek lényege, hogy a honvédségnek a szomszédos háború miatt készenlétben kell állnia.

Ettől látszólag függetlenül másnap, május 9-én reggel megjelent a magyar sajtóban a hír, miszerint Magyarországnak kémkedő személyeket tartóztattak le Ukrajnában. Nem sokkal később a Tisza Párt egyértelmű párhuzamot vont az állítólagos katonai készülődés és a szintén állítólagos kémbotrány között.

Azonban nemcsak a Tisza Párt vont párhuzamot, hanem az ukrán oldalon is akadt olyan politikai szereplő, akinek éppen ugyanaz jutott eszébe a két ügyről. Ez az illető Tseber Roland Ivanovics, aki kifejezetten jó viszonyt ápol Magyar Péterrel.

 

A Tisza szorosan együttműködik Ukrajna katonai vezetésével

Magyar Péter 2024 júliusában Kijevbe látogatott, útja során Volodimir Zelenszkij párttársával, Tseberrel is találkozott. Tseber Roland Ivanovicsot már tavaly ősszel kiutasították hazánkból, és ma már vélhetően beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll. A sajtóban megjelent hírek szerint Tseber az ukrán titkosszolgálatok érdekeit kiszolgálva, a hálózatok szokásos profi módszereivel kommunikál a Facebookon, 

ukrán nyelven is sorozatos propagandát fejt ki a Zelenszkij-féle politika érdekében, egyúttal a Tisza Párt kommunikációját is támogatja.

Tseber Magyar Péter feltűnése óta aktívan kommunikálta a Tisza Párt eredményeit, azonban ukrán katonai vezetőként így is meglepő, hogy a Magyar Péter-féle szivárogtatásra is reagált. Ráadásul az ügyet egyből össze is mosta a Kárpátalján elfogott állítólagos kémek ügyével. 

Mindezt csupán három órával azután osztotta meg közösségi oldalán, hogy a magyar sajtóban beszámoltak az állítólagos magyar kémek elfogásáról. A dolog azért is kifejezetten érdekes, mert Tseber éppen a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjének tanácsadója. Vagyis pont annak az egységnek a vezető beosztású tisztségviselője, amelyet az állítólagos kémtámadás ért. 

 

Befolyásos amerikai baloldali emberek Tseber közelében

A sajtóban az is feltűnést keltett, hogy Tsebernek nem egy vagy két, hanem négy útlevele is van, ami Ukrajnában, polgári személy számára elvileg lehetetlen. Ugyanakkor a különböző szolgálatok képviselőinek praktikus lehet, ha több ország okmányaival is rendelkeznek.

Bár önmagában az útlevelek is árulkodók arra vonatkozóan, hogy milyen befolyásos kapcsolatrendszerrel rendelkezik az ukrán politikus, végül úgy tűnik, hogy egy banális dolog, a LinkedIn nevű közösségi hálózat algoritmusa buktathatja le. A platform ugyanis a felhasználók kapcsolatai alapján minden profilhoz társít olyan ajánlott oldalakat, amelyek közismert emberekhez tartoznak és az adott személy kapcsolati rendszere alapján a legrelevánsabb kapcsolódás lehet.

Forrás: Ceber Roland LinkedIN-oldala

Ezek közül a három legfontosabb Tseber esetében António Guterres volt NATO-főtitkár, Charles Michel, az Európai Tanács korábbi elnöke és némileg meglepőbb módon David H. Petraeus nyugalmazott amerikai tábornok, a CIA volt főigazgatója, akit az akkori alelnök, Joe Biden esketett fel hivatalára.

Petraeus elkötelezett demokrata párti szimpatizáns, akivel kapcsolatban már 2010-ben arról írt az NBC, hogy egyszer még megméretheti magát demokrata színekben az elnöki székért. 

Helyette a titkosszolgálat főnöke lett, azonban hivatala nem tartott sokáig. CIA-igazgatói karrierjének egy szerelmi botrány vetett véget, amelynek folyományaként két év próbaidőre és 100 ezer dollár bírság megfizetésére ítélték, amiért a hivatalos kommunikációs csatornákat házasságtörésének eltitkolására használta.

Petraeus az orosz–ukrán háború alatt végig az ukrán álláspontot képviselte, és képviseli a mai napig, civil karrierjét pedig egy olyan szervezet vezetői pozíciójában folytatta, amely Ukrajna egyik legnagyobb nem kormányzati támogatója. Petraeus mindössze fél évvel menesztése után lett a KKR nevezetű magántőke-alapítvány elnöke, amelynek élén már legkésőbb 2023-ban megkezdte az együttműködést az ukrán kormányzattal egy 450 millió dolláros segély formájában. Szintén az alapítvány elnökeként Ukrajnában is járt, 2025 februárjában, amikor 

többek között légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyalt Tseber főnökével, Szergij Bojev védelmi miniszter-helyettessel.

Tseber közösségi oldaláról kiderül, a fenti tárgyalást követő napokban ő is Kijevben tartózkodott, ekkor tette közzé a fent idézett, Kárpátalja Ukrajnához tartozásáról szóló videót, illetve négy nappal később szintén az ukrán fővárosból közölt videót, amelyen egy katonai segélycsomag volt látható, köztük amerikai Starlink-eszközökkel. Ennek érdekessége, hogy éppen Petraeus kijevi tárgyalásának idején merült fel, hogy a Starlink megszakítja Ukrajna támogatását.

Nem csak Petraeus az egyetlen befolyásos demokrata politikus, aki kapcsolódik Tseberhez.

Tseber egyébként személyes kapcsolatot is ápol az amerikai demokrata politikai elittel.

Az Egyesült Államokban 2018-ban járt, ahol Ron Wyden befolyásos demokrata szenátor irodájában is tartózkodott, ezzel Instagram-oldalán is eldicsekedett.

Érdekesség, Wyden 1981 óta folyamatosan kongresszusi képviselő, 1996 óta pedig szenátori székben ül. Egyike volt azoknak a szenátoroknak, akik javasolták a fentebb már említett David Petraeus-t a CIA igazgatójának.

 

Évek óta a szolgálatok célkeresztjében lehet Tseber

Arról is lehetnek elképzeléseink, hogy Tseber miképpen kerülhetett ezekkel a befolyásos amerikai vezetőkkel kapcsolatba. A Myrotvorets („Békecsinálók”) Központ nevű, magát független, nem kormányzati szervezetnek nevező „adatszolgáltató” szervezet a célkeresztjébe vette 2018-ban, és államellenes bűncselekmény gyanújával a hatóságok figyelmébe ajánlotta Tseber Rolandot, amiért magyar kettős állampolgárként a magyar útlevelét használva lépte át 2015-ben a „Tisa” (Tisza) határátkelőt.

A Myrotvorets Központot már 2016-ban összefüggésbe hozta egy amerikai lap az ukrán titkosszolgálatokkal.

A központ bár magát független, kormányzatoktól különálló entitásként definiálja, több furcsaság is található a felületükön. Egyrészt egy titkosított adattár, amelyhez csupán szolgálati azonosítóval lehetséges a bejelentkezés. Nemcsak ukrán, hanem külföldi szolgálatok számára is.

Másrészt a furcsaságok közé tartozik az is, hogy bár a szervezet magát ukrán illetőségűnek nevezi, a kapcsolattartási adatok között a fejlécben csupán két város, Varsó és Langley szerepel. Utóbbi virginiai kisváros a CIA székhelye is. 

Ez pedig nem véletlen egybeesés, ugyanis a weboldal egyik aloldalára a CIA-projekt weboldalaként hivatkoznak.

Erősíti az amerikai hírszerzés befolyásának teóriáját, hogy a The New York Times oknyomozó cikke szerint Kijev évtizedes együttműködésben áll a CIA-val. Az amerikai hírszerző szolgálat fontos partnernek tekinti Ukrajnát az Oroszországgal szembeni információs háborúban, és összesen 12 támaszpontot üzemeltet az ország területén. Emellett 2016 körül a CIA elkezdett kiképezni egy elit ukrán kommandós egységet, amely a 2245-ös egység néven ismert, és amely orosz drónokat és kommunikációs eszközöket foglalt le, hogy a CIA technikusai visszafejthessék azokat, és feltörhessék Moszkva titkosítási rendszereit.

Az egység egyik tisztje Kirilo Budanov volt, aki ma az ukrán katonai hírszerzést vezető tábornok. Budanov és Tseber Roland Ivanovics már legalább 2023 szeptembere óta személyes kapcsolatban is állnak, ekkor ugyanis Instagram-oldalán osztott meg közös fotót a kárpátaljai politikus. Tette ezt mintegy egy évvel azelőtt, hogy Magyar Péter kijevi látogatása során úgy hivatkozott volna Tseberre, mint aki segített megszervezni ukrajnai látogatását.

Az ukrán kémként azonosított Tseber életútjáról a Kontextus közölt részletes tényfeltáró videót.

Borítókép forrása: Facebook


 

