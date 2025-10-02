Több mint újságíró: kárpátaljai publicista az ukrán titkosszolgálat bűvkörében

A feszült ukrán–magyar viszony a háborús helyzetben óvatosságot és mértéktartást igényelne a közvéleményt alakítók részéről is. Ez fokozottan igaz a kárpátaljai nyilvánosságot befolyásoló újságírókra és influenszerekre. Köztük akadnak olyanok, akiket a szenzációk tálalása, illetve a tudatos dezinformációs törekvések motiválnak. Az egyikük, Vitalij Hlahola, kárpátaljai „újságíró”.

A meglepően jól informált publicista tájékozottsága vélelmezhetően onnan ered, hogy több ország állami szervezeteihez is kiváló kapcsolatok fűzik.

A jól informáltság alapja nála nem más, mint speciális igények kiszolgálása.

Kapcsolatépítés diplomáciai képviseletekkel

A 2010-es években Hlahola a Kárpátaljára delegált külföldi diplomáciai képviseletekkel fűzte szorosra az információs köldökzsinórt. Az ukrajnai politika működésére rálátó egyik forrásunk feltételezhetőnek nevezte, hogy a férfi beregszászi és ungvári magyar diplomáciai képviseletekkel való kapcsolatai messze túlmutattak azon a szakmai szinten, amit egy újságíró normális esetben fenntarthat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Hlahola 2013-ban a magyar állampolgárság révén magyar útlevelet is szerzett, függetlenül attól, hogy Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot.

Vitalij Hlahola (Fotó: Telegram)

Egyszer kértek tőle valamit

– Nyilvánvalóan az EU-s útlevél megszerzése volt a célja, miközben nem zárható ki az sem, hogy külföldi speciális érdekkörök igénye állhatott a háttérben – fogalmazott az informátorunk.

Helyi értesülések szerint néhány évvel később megkeresték Hlaholát az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ügynökei, akik szemrehányást tettek neki a magyar diplomatákkal és a magyar külügy vezetőivel való „túlzottan” közeli kapcsolatai miatt. E beszélgetést követően az ukrán publicistának nem volt ellenére kiszolgálni az SZBU-t és számukra megfelelő anyagokat kezdett írni. Forrásunk szerint nyilvánvalóan az egyik feladata az volt, hogy információkat szivárogtasson ki például a magyar nemzetiségű Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökéről és a helyi magyarokat képviselő párt más vezető személyiségeiről.