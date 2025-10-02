Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Több mint újságíró: kárpátaljai publicista az ukrán titkosszolgálat bűvkörében
UkrajnaII Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaHlaholaBrenzovics LászlóKárpátaljatitkosszolgálat

Több mint újságíró: kárpátaljai publicista az ukrán titkosszolgálat bűvkörében

Az elmúlt hónapokban több olyan eseményre derült fény, amelyek az ukrán titkosszolgálatok Magyarország elleni erőteljes tevékenységére utalnak, ilyen volt a tavasszal kirobbant kémbotrány, amikor két feltételezett ukrán hírszerzőt vettek őrizetbe és utasítottak ki a magyar hatóságok. Ezúttal egy olyan kárpátaljai ukrán újságíró gyanús tevékenységét mutatjuk be, aki nem titkoltan az Ukrán Biztonsági Szolgálattól kap információkat az orosz–ukrán háború egyes fronteseményeiről, miközben katonakötelesként szabadon utazgat Európában.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 11:02
Vitalij Hlahola Forrás: Telegram
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A feszült ukrán–magyar viszony a háborús helyzetben óvatosságot és mértéktartást igényelne a közvéleményt alakítók részéről is. Ez fokozottan igaz a kárpátaljai nyilvánosságot befolyásoló újságírókra és influenszerekre. Köztük akadnak olyanok, akiket a szenzációk tálalása, illetve a tudatos dezinformációs törekvések motiválnak. Az egyikük, Vitalij Hlahola, kárpátaljai „újságíró”. 

A meglepően jól informált publicista tájékozottsága vélelmezhetően onnan ered, hogy több ország állami szervezeteihez is kiváló kapcsolatok fűzik. 

A jól informáltság alapja nála nem más, mint speciális igények kiszolgálása.

Kapcsolatépítés diplomáciai képviseletekkel

A 2010-es években Hlahola a Kárpátaljára delegált külföldi diplomáciai képviseletekkel fűzte szorosra az információs köldökzsinórt. Az ukrajnai politika működésére rálátó egyik forrásunk feltételezhetőnek nevezte, hogy a férfi beregszászi és ungvári magyar diplomáciai képviseletekkel való kapcsolatai messze túlmutattak azon a szakmai szinten, amit egy újságíró normális esetben fenntarthat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Hlahola 2013-ban a magyar állampolgárság révén magyar útlevelet is szerzett, függetlenül attól, hogy Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot.

Vitalij Hlahola (Fotó: Telegram)

Egyszer kértek tőle valamit

– Nyilvánvalóan az EU-s útlevél megszerzése volt a célja, miközben nem zárható ki az sem, hogy külföldi speciális érdekkörök igénye állhatott a háttérben – fogalmazott az informátorunk.

Helyi értesülések szerint néhány évvel később megkeresték Hlaholát az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ügynökei, akik szemrehányást tettek neki a magyar diplomatákkal és a magyar külügy vezetőivel való „túlzottan” közeli kapcsolatai miatt. E beszélgetést követően az ukrán publicistának nem volt ellenére kiszolgálni az SZBU-t és számukra megfelelő anyagokat kezdett írni. Forrásunk szerint nyilvánvalóan az egyik feladata az volt, hogy információkat szivárogtasson ki például a magyar nemzetiségű Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökéről és a helyi magyarokat képviselő párt más vezető személyiségeiről.

A kárpátaljai magyarok vegzálása

Hlahola tevékenységével összefügghet, hogy 2020. november 30-án az SZBU házkutatást tartott Brenzovics Lászlónál, valamint a nevéhez köthető szervezeteknél: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány székházában és a Szövetség ungvári székházában. A Kárpátalja nevű helyi portál akkori beszámolója szerint az SZBU dolgozói körülbelül fél kilenckor jelentek meg a felsőoktatási intézményben. A 15 személyből álló csoport egyenruhás, felfegyverkezett katonákból és civil ruhás nyomozókból állt, aminek egyértelmű célja lehetett az erődemonstráció és a helyi magyar szervezetek megfélemlítése.

Az SZBU honlapján azt írták, hogy a bíróságot megelőző nyomozás során kivizsgálják egyes ukrán közszereplők külföldi államnak nyújtott segítségének tényét is. „Az említett személyeket a szomszédos ország állami hivatalainak támogatásával, Ukrajna ellen irányuló tevékenységgel, hazaárulással gyanúsítják” – közölte az ukrán szolgálat.

A Kárpátalja portál szerzője megjegyezte, egyes online kiadványok még azelőtt, hogy megjelent volna bármilyen hivatalos információ az esettel kapcsolatban, hazaárulással és autonóm törekvésekkel vádolták Brenzovics Lászlót. Forrásokra való hivatkozás nélkül azt állították, hogy a rendvédelmi szervek állítólag vitathatatlan bizonyítékokkal rendelkeznek a KMKSZ elnökének Magyarország javára folytatott ukránellenes tevékenységéről.

Azonosította a kémkedéssel vádolt magyarokat

Ezek után az sem meglepő, hogy 2025 májusában Hlahola számolt be elsőként a kémkedéssel vádolt két magyar nemzetiségű kárpátaljai lakos letartóztatásáról.

A Híradó.hu akkori cikke szerint Hlahola felfedte a személyazonosságukat is, azt írta a Telegram-oldalán, hogy a bűnüldöző szerveknél dolgozó forrásai szerint a két gyanúsított közül a férfi az ukrán határőrségnél, illetve azon belül egy kutyakiképző központban dolgozott korábban, míg a nő az 1. számú, Galícia-Voliny névre keresztelt rádiótechnikai dandár katonája volt korábban (ez az egység az ukrán légierőnek van alárendelve, központja a Kárpátaljával szomszédos lvivi régióban található).

Mint az újságíró megjegyezte, az SZBU nem hozta nyilvánosságra a neveiket korábban. Ő maga viszont megtette, sőt, a férfiről fotót is posztolt a közösségi oldalán, illetve a Facebook-profilját is belinkelte (ez utóbbit már zárolták). Sajtóinformációk szerint kettejük esetében egyébként egy házaspárról van szó. 

Belsős információk a frontról

– Hlahola naprakész az SZBU operatív, illetve katonai sikereit illetően is. Idén júniusban elsőként irt az ukrán titkosszolgálat Oroszországban végrehajtott terrorakciójáról, sőt, exkluzív videófelvételeket is közzé tudott tenni a támadásról. Ilyen különleges információk publikálásakor Hlahola - döbbenetes módon - nem is próbálja eltitkolni, hogy forrásai vannak az SZBU-n belül

 – állítja egy másik helyi informátorunk. Szerinte ugyan nem bűn ukrán hazafinak lenni, ami együtt járhat a titkosszolgálatokkal való kapcsolatokkal. Adódik viszont a kérdés, vajon a közvélemény tisztában van-e Hlahola magyarországi és más külföldi országban kiépített speciális kapcsolatainak valós okaival. Az is magyarázatra szorul, hogy katonaköteles kora ellenére szabadon utazhat az EU-ba, például Madridba egy AC/DC koncertre, amely remek alkalom és helyszín érdekes találkozásokra – jegyezte meg a forrásunk.

Amennyiben minderre lenne is érdemi magyarázat, még mindig ott az igazi kérdés, hogyan lehet Hlaholának és feleségének kilencmillió dolláros bevétele egy hivatalos nyilvántartás szerint? Ez a jövedelem a kárpátaljai megyei tanács és a helyi földosztási bizottság tagjaként tisztességes úton nehezen összegyűjthető, bár ki sem zárható, ha meghatározó szervezeteknek végez valaki fontos tevékenységet, például befolyásra alkalmas publikációt vagy valótlan állításokat tesz közzé. Bárhogy is történt, az egyértelmű, hogy a jól értesült publicista áldásosnak nem nevezhető tevékenysége még sok kérdőjelet fog felvetni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekKarácsony Gergely

Magyar Péternek meszeltek

Tóth Tamás Antal avatarja

Karácsony lett a végzete a politikusférjből bohóccá vedlett tragikus sorsú ügyvédbojtárnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.