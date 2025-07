Magyar Péter újabb pofonért utazik Erdélybe, a baloldal bukott krémjével parádézik

„Miközben egyre-másra osztja a képeket a szigszalagozásról, a beszalagozott üres nézőteréről, büszkélkedik a Budapesten tünciző vásárhelyi színiről odapottyantott tanítványaival is. Sőt, még a szívéhez minden bizonnyal legközelebb álló fővárosból, Bukarestből is megosztja híveivel méretes pracliját „freeSZFE” felirattal. De december 1., azaz Erdély elrablásának román ünnepe apropóján is értekezik a direktor úr, és egyúttal köszönti is Romániát, stílusosan egy román trikolór előtt, hajlott gerinccel, keverve a szezont a fazonnal, meg persze az európaisággal.”