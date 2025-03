Elmaradt a Tisza áradása

Ukrajna európai uniós csatlakozása mellett tette le a voksát március 15-i tüntetésén Magyar Péter, aki 12+1 pontos, A nemzet hangja elnevezésű, nem hivatalos népszavazási kezdeményezésében többek közt azt is felvetette, hogy

legfeljebb két cikluson át lehessen valaki miniszterelnök, ami az alaptörvényt tekintve eleve nem lehetséges,

ám ez szemlátomást nem érdekli Magyar Pétert. Ezzel a javaslattal egyébként már több politikus is igyekezett népszerűségre szert tenni, most épp a jobbikos Brenner Koloman kampányol a kudarcra ítélt ötlettel. Pedig a Kúria egyértelműen fogalmazott 2017-es végzésében: „Egy ilyen korlátozás az Országgyűlés döntési szuverenitását érintené, ezért az alaptörvény módosítását igényelné amellett, hogy megbontaná a népképviseleti szerv státusának jelenlegi, alaptörvényen alapuló szabályait.”

Fotó: Mirkó István

A Tisza vezetőjének egyébként nem sikerült a tavalyinál nagyobb tömeget utcára vinnie, miként Magyarnak sem sikerült megújulni egy év alatt, felszólalásában ugyanazokat a már ismert paneleket hangoztatta, mint korábban: gyermekvédelemről, oktatásról, óvodabezárásokról, betöltetlen háziorvosi praxisokról, ápolóhiányról beszélt. Emellett

továbbra is az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, bérlakásépítési programot, az uniós források hazahozatalát hangoztatta.

Magyar Péter azt is hangsúlyozta, fel kell lépni a főként nőket és gyermekeket sújtó családon belüli erőszak visszaszorításáért, ami minimum visszás azok után, hogy ő miként alázta meg volt feleségét, Varga Juditot, majd barátnőjét, Vogel Evelint is, nem beszélve számos női újságíróról, akikkel minősíthetetlen stílusban beszélt.

Az alábbi videón például Vogel Evelin több részletet is elmondott Hanzel Henriknek – a Tisza Pártot támogató vállalkozónak – arról, hogy miként bánt vele Magyar Péter. Kiderült, hogy a nőket tárgyiasító, velük rendkívül agresszíven viselkedő politikus verbálisan rendszeresen megalázta Vogelt, gyakran úgy, hogy mások is hallották az abúzust.

Magyar Péter felszólalásából kiderül, a Tisza már a határon túli magyarok szavazatára is számít: arra kérte az Erdélyben, Vajdaságban élő magyarokat, bízzanak benne. A nyugdíjas szavazóknak is ígéretet tett Magyar, például az élelmiszerek áfájának csökkentését, ami a kormány az árrésstopról hozott döntésének köszönhetően hétfőn már életbe is lép. Magyar egyébként,

miközben az élelmiszerek áfájának csökkentését ígérte, az árrésstopon gúnyolódott, mondván „a kék tejföl árát farigcsálják, ami szemfényvesztés”.

A pártelnök mindemellett 20 évre visszamenőleg minden politikusnál vagyonosodási vizsgálatot indítana, és elrendelné, hogy öt évre visszamenőleg az adóbevallásokat – a családtagokéval együtt – tegyék nyilvánossá. Mindez annak fényében igen meglepő, hogy pont Magyar volt az, aki nemrégiben részvényvásárlási ügyével kapcsolatban azt mondta, „a magyar embereknek semmi közük ahhoz, hogy én öt vagy tíz éve mit csináltam”.

Fotó: Mirkó István

Összességében úgy tűnik,

Magyar Péter mindenkinek mindent megígér, hogy szavazóbázisát növelje,

olyannyira, hogy a most útjára indított „népszavazási kezdeményezésén” már 16 éves kortól bárki részt vehet.

A tüntetésen felszólalt a genderaktivista Bódis Kriszta, akinek Van Helyed Alapítványát a Norvég Civil Alap mellett Brüsszel is támogatta az elmúlt időben, valamint Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, aki az utóbbi hetekben milliárdos ingatlanügylettől a zsírleszíváson át a magáncélú helikopterezésig számtalan botrányba belekeveredett.