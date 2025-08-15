forgalomm1m5balesetBudapest

Nagy a dugó az M7-esen és az M1-esen

Balesetek és kiemelten nagy forgalom nehezíti a közlekedést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 9:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán baleset történt a reggeli órákban – írja az Útinform. A lap szerint a 26-os Herceghalom-Zsámbék csomópontnál megszűnt a sávzárás. Újra két sávon mehet a forgalom.

Halásztelek, 2021. március 29. Torlódás az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Halászteleknél, ahol egy kisteherautó és egy kamion összeütközött 2021. március 29-én. A kisteherautó sofőrje súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. MTI/Mihádák Zoltán
Több autópályán is torlódás alakult ki – képünk illusztráció (Fotó: Mihádák Zoltán/MTI)

A tatabányai szakaszon igen gyorsan fog megszűnni a torlódás, de a Bicske és Herceghalom közötti szakaszon a korábbi

hét-nyolc kilométeres torlódás csak nehezen oszlik fel.

Szintén baleset történt az M1-es autópályán. A Tata és a Komárom csomópontok közötti szakaszon a Győr felé vezető oldalon a 77-es kilométernél megszűnt a sávzárás.

Erős a forgalom a Balaton felé az M7-es autópályán.

Telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom Kápolnásnyék és Pákozd között.

A szokásoshoz képest erős a forgalom az M5-ös autópályán. Munkavégzés miatt Szeged felé, Ócsa és Újhartyán között, Budapest felé Kecskemét és Örkény között is sávzárásokra, lassabb haladásra kell felkészülni.

Az M44-esen a 12-es Nagykőrös csomópont Békéscsaba felé vezető oldalán kigyulladt egy kamion a lehajtó ágon. A forgalmat a hatóságok irányítják.

A 84-es főúton, Sárvártól északra, Zsédeny és Rábapaty között a 71-es kilométernél baleset miatt korlátozzák a forgalmat. Félpályás lezárás mellett helyszínelnek.

Baleset történt a 491-es főúton, Tunyogmatolcs és Fehérgyarmat között, a 7-es kilométernél megállították a forgalmat. Kerülni a 49-es főúton, Ököritófülpös felé lehet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu