Nagy a dugó az M7-esen és az M1-esen

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán baleset történt a reggeli órákban – írja az Útinform. A lap szerint a 26-os Herceghalom-Zsámbék csomópontnál megszűnt a sávzárás. Újra két sávon mehet a forgalom.

Több autópályán is torlódás alakult ki – képünk illusztráció (Fotó: Mihádák Zoltán/MTI)

A tatabányai szakaszon igen gyorsan fog megszűnni a torlódás, de a Bicske és Herceghalom közötti szakaszon a korábbi

hét-nyolc kilométeres torlódás csak nehezen oszlik fel.

Szintén baleset történt az M1-es autópályán. A Tata és a Komárom csomópontok közötti szakaszon a Győr felé vezető oldalon a 77-es kilométernél megszűnt a sávzárás.

Erős a forgalom a Balaton felé az M7-es autópályán.

Telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom Kápolnásnyék és Pákozd között.

A szokásoshoz képest erős a forgalom az M5-ös autópályán. Munkavégzés miatt Szeged felé, Ócsa és Újhartyán között, Budapest felé Kecskemét és Örkény között is sávzárásokra, lassabb haladásra kell felkészülni.

Az M44-esen a 12-es Nagykőrös csomópont Békéscsaba felé vezető oldalán kigyulladt egy kamion a lehajtó ágon. A forgalmat a hatóságok irányítják.

A 84-es főúton, Sárvártól északra, Zsédeny és Rábapaty között a 71-es kilométernél baleset miatt korlátozzák a forgalmat. Félpályás lezárás mellett helyszínelnek.

Baleset történt a 491-es főúton, Tunyogmatolcs és Fehérgyarmat között, a 7-es kilométernél megállították a forgalmat. Kerülni a 49-es főúton, Ököritófülpös felé lehet.