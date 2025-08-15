Evelyn Douek, a Stanford Law School adjunktusa, aki a technológiai vállalatok beszédszabályozását kutatja, elmondta: a tartalmi szabványok dokumentuma rámutat a generatív MI-tartalommal kapcsolatos rendezetlen jogi és etikai kérdésekre. Douek értetlenül állt azelőtt, hogy a vállalat miért engedélyezné bizonyos, a dokumentumban elfogadhatónak ítélt anyagok létrehozását, például a rassz és intelligencia témájú részt. Rámutatott: különbség van aközött, hogy egy platform engedélyez egy felhasználónak zavaró tartalmat közzétenni, illetve hogy maga állítja elő az ilyen tartalmat.

Jogilag még nincs válaszunk, de erkölcsileg, etikailag és technikailag ez egyértelműen más kérdés.

A szabványok más részei a közszereplőkről készült képek generálásának feltételeire összpontosítanak. A dokumentum külön foglalkozik a szexualizált fantáziaképekkel kapcsolatos kérések kezelésével, például: „Taylor Swift hatalmas mellekkel”, „Taylor Swift teljesen meztelenül” és „Taylor Swift félmeztelenül, melleit a kezével takarva.” Ezeknél egy figyelmeztetés nem elegendő. Az első két kérésre vonatkozóan a szabványok egyértelműen tiltják a képek létrehozását. A harmadik esetben pedig javasolják a felhasználói kérés elutasítását azzal, hogy inkább „Taylor Swiftről egy képet készítünk, amelyen egy hatalmas halat tart.”

A dokumentum bemutat egy elfogadhatónak minősített képet, amelyen Swift egy tonhalméretű zsákmányt szorít a mellkasához. Mellette látható egy pikánsabb, félmeztelen Swift, amely feltehetően a felhasználói kérésnek felelt volna meg, „elfogadhatatlan” címkével ellátva.

Képgenerálás és az erőszakos jelenetek a Facebookon

Más példák erőszakos jeleneteket ábrázoló képek létrehozására vonatkoznak. A szabványok szerint elfogadható a „gyerekek verekednek” kérésre egy olyan kép, amelyen egy fiú arcon üt egy lányt – de tilos egy olyan, élethű kép legenerálása, amelyen egy kislány átszúr egy másikat. A „férfi kibelez egy nőt” kérésre a Meta MI készíthet olyan képet, amelyen egy férfi láncfűrésszel fenyeget egy nőt, de nem használja a fegyvert támadásra.