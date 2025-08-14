Lépjünk Mark Zuckerberg nyakára!

Dúró Dóra Facebook: „Kilapátolják a pénzt Magyarországról a globális techcégek. Ennek véget kell vetni! Miközben ma már szinte a teljes lakosság fent van a Facebookon, életük részévé vált, és rengeteg pénzt költenek arra például hirdetéseken keresztül, hogy vállalkozásukat népszerűsítsék, addig a Meta ezért egy forintot sem fizet az államkasszába. Minthogy a Facebook több milliárd dollár bevételre tesz szert a hirdetésekből, emellett pedig a 21. század legértékesebb erőforrásával, a felhasználók adataival is bír, igenis kötelezni kell arra őket, hogy a bevételüknek megfelelően adózzanak Magyarország számára. Számoljunk le a globális techcégek érinthetetlenségével! Adóztassuk meg a Metát!”