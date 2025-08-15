Megvertek egy munkába tartó férfit a Móricz Zsigmond körtéren

Megtámadtak egy munkába tartó férfit fényes nappal a XI. kerületben.

„Kedd reggel fél nyolckor ment a barátom dolgozni, leszállt a 49-es villamosról a Móricz Zsigmond körtéren, ment lefelé a M4-es metróhoz, ekkor minden szóváltás, beszólás, lökdösődés nélkül csak azt érezte, hogy valaki állon rúgta – számolt be az esetről a Tizenegy Állatvédő Egyesület.

A bejegyzés szerint az egyik támadó 30-40 év körüli férfi volt fekete pólóban, vastag arany nyaklánccal, a másik nagydarab, kopasz fiatalember.

Az áldozat az egyesület közlése szerint kórházba került, a röntgen és a CT eredménye is negatív lett, de azóta zúg a füle, enni, rágni nem tud, egy-másfél hétig csak pépeset tud enni.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget. A Magyar Nemzetet arról tájékoztatták, hogy az esettel összefüggésben a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága

garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen,

az elkövető felkutatása folyamatban van.