Itt a megoldás: Sinner ellen földönkívüli teniszező lép pályára

Jannik Sinner szettveszteség nélkül menetel a US Open előtti utolsó igazán jelentős tornán, Cincinnatiben. Az olasz világelső a negyeddöntőben két játékot engedélyezett a 23. kiemelt Félix Auger-Aliassime-nak. Sinner ellen a vetélytársak nem találják a megoldást, az Australian Open és a US Open címvédője 25 meccses győzelmi sorozatnál jár kemény pályán. Az elődöntőben beállíthatná Rafael Nadal leghosszabb sikerszériáját a borításon, s a selejtezőből érkezett, a világranglistán 136. helyen álló Térence Atmane első ránézésre ideális ellenfélnek tűnik. Azt leszámítva, hogy Atmane földönkívüli. Legalábbis néhány szurkoló így fejtette meg a rejtélyes üzenetet, amelyet Atmane a kamerán hagyott a Holger Rune elleni negyeddöntős sikere után.

Térence Atmane elődöntős Cincinnatiben, Taylor Fritz és Holger Rune legyőzése után Jannik Sinner ellen játszik a francia teniszező (Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman)

Mit írt a kamerára Térence Atmane?

A francia teniszező váratlan húzással a Fermi-paradoxon feliratot helyezte el a kamerán egy kérdőjel és egy felkiáltójel társaságában. Ez arról az ellentmondásról szól, hogy a világ mérete valószínűsítené más, földönkívüli intelligens lények jelenlétét, még sincs erre semmilyen bizonyíték.

"Fermi's paradox?!"



Atmane made us think about this one for a second 🤔 🤣



The #CincyTennis semifinalist's IQ is over 158 👀 pic.twitter.com/8LSHlpnY9G — Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2025

Innen már nem volt nehéz eljutni a feltételezett megoldásig, s Sinner játékát elnézve már amúgy is úgy vélik a teniszrajongók, hogy földi halandónak nincs esélye vele szemben.