Itt a megoldás: Sinner ellen földönkívüli teniszező lép pályára

A US Open előtt még Cincinnatiben versenyeznek a világ legjobb teniszezői, a férfiak tornáján már ki is alakult az első elődöntő párosítása: Jannik Sinner és Térence Atmane meccsel egymással. A világelső Sinner menetelése abszolút papírforma, a világranglistán 136. francia játékos szenzációs eredménysorára viszont senki sem számított. Atmane a negyeddöntőben Holger Rune ellen nyert, majd a kamerára olyan üzenetet írt, ami egyesek szerint lebuktatta: ő valójában földönkívüli.

Koczó Dávid
2025. 08. 15. 8:49
Csak a szokásos: Jannik Sinner magabiztosan menetel kemény pályán. A cincinnati elődöntőben nagy meglepetésre Térence Atmane lesz az ellenfele (Fotó: NurPhoto via AFP/Jason Whitman)
Jannik Sinner szettveszteség nélkül menetel a US Open előtti utolsó igazán jelentős tornán, Cincinnatiben. Az olasz világelső a negyeddöntőben két játékot engedélyezett a 23. kiemelt Félix Auger-Aliassime-nak. Sinner ellen a vetélytársak nem találják a megoldást, az Australian Open és a US Open címvédője 25 meccses győzelmi sorozatnál jár kemény pályán. Az elődöntőben beállíthatná Rafael Nadal leghosszabb sikerszériáját a borításon, s a selejtezőből érkezett, a világranglistán 136. helyen álló Térence Atmane első ránézésre ideális ellenfélnek tűnik. Azt leszámítva, hogy Atmane földönkívüli. Legalábbis néhány szurkoló így fejtette meg a rejtélyes üzenetet, amelyet Atmane a kamerán hagyott a Holger Rune elleni negyeddöntős sikere után.

Térence Atmane elődöntős Cincinnatiben, Taylor Fritz és Holger Rune legyőzése után Jannik Sinner ellen játszik a földönkívüli teniszező
Térence Atmane elődöntős Cincinnatiben, Taylor Fritz és Holger Rune legyőzése után Jannik Sinner ellen játszik a francia teniszező (Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman)

Mit írt a kamerára Térence Atmane?

A francia teniszező váratlan húzással a Fermi-paradoxon feliratot helyezte el a kamerán egy kérdőjel és egy felkiáltójel társaságában. Ez arról az ellentmondásról szól, hogy a világ mérete valószínűsítené más, földönkívüli intelligens lények jelenlétét, még sincs erre semmilyen bizonyíték.

Innen már nem volt nehéz eljutni a feltételezett megoldásig, s Sinner játékát elnézve már amúgy is úgy vélik a teniszrajongók, hogy földi halandónak nincs esélye vele szemben.

Ami biztos: a rendkívül magas IQ-val megáldott Atmane nem a szerencsés sorsolásának köszönheti, hogy a selejtezőből egészen az elődöntőig jutott: a 7. kiemelt Holger Rune előtt a 4. kiemelt Taylor Fritz és a wimbledoni negyeddöntős Flavio Cobolli ellen is nyert, s a nem kiemeltek közül is az egyik legnagyobb teniszígéret, Joao Fonseca jutott neki ellenfélül.

Sinner a legnagyobbak közt

Az említett sorba jól illik Sinner, aki 25 meccses győzelmi szériánál jár kemény pályán, s bizony ennél hosszabbra csak négy teniszező volt képes ebben az évszázadban. Nincs meglepetés a névsorban: Roger Federer, Novak Djokovics, Andy Murray, Rafael Nadal.

Atmane eddigi meccsei után óvatosan kell ezzel bánni, de a papírforma Jannik Sinner és Carlos Alcaraz döntőjét ígéri. Utóbbi egyelőre a negyeddöntőig jutott, ott a 9. kiemelt Andrej Rubljov lesz az ellenfele, majd Alexander Zverev (3.) vagy Ben Shelton (5.) várhat rá, azaz az alsó ágon nincs Atmane-éhoz fogható meglepetéssorozat.

„Talán részegek” – szenzációs válasz a teniszbírótól

A női tornán még egy negyeddöntőt sem játszottak le, ma helyi idő szerint 11.00-kor Sinner korábbi barátnője, Anna Kalinszkaja és a wimbledoni bajnok Iga Swiatek kezdi meg ezt a fordulót egymás ellen. Az időpontot igazságtalannak és részrehajlónak nevezte az orosz játékos, aki az előző fordulóban éjszakába nyúló meccsen jutott tovább honfitársnője, Jekatyerina Alekszandrova ellen.

Kalinszkajának a találkozón is akadt problémája néhány szurkolóval.

– Talán részegek vagy valami – panaszkodott az orosz játékos, mire a székbíró szenvtelenül közölte vele:

– Valószínűleg azok.

A női torna további negyeddöntőinek párosítása: Szabalenka–Ribakina, Gracheva–V. Kugyermetova, Gauff–Paolini.

 

