A kormányfő Facebook-oldalán tett bejelentése szerint ma nem sokkal 19 óra előtt a TV2-nek ad interjút, amelyről lapunk élő szöveges tudósításban számol be.
Hamarosan interjút ad Orbán Viktor
A miniszerelnök a TV2 stúdiójába látogat el.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Újabb korrupciógyanús ügy került elő Hadházy Ákos kerületében
Karácsony előtt újabb botrány robbant ki Zuglóban: Radics Béla súlyos vádakat fogalmazott meg Hadházy Ákos ellen, aki szerinte politikai hálózatot működtet a kerület pénzén.
Az ünnepek alatt sem áll meg a munka a polgárőrségnél
A szervezet stratégiai partnere a kormánynak.
Több tízmilliós drogfogás az M7-esen
Rengeteg marihuána volt egy bolgár kamionban.
Mindenkit elhallgattatnának Magyar Péterék
A Tisza Párt szimpatizánsai minden olyan lapot betiltanának, amely nem állt be Magyar Péter mögé.
