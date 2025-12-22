A nyugdíjasokat veszi célba a Tisza testvérpártjának minisztere

A német gazdaság jelenleg nem mutat érdemi bővülést, és a kilátások is csupán visszafogott növekedést vetítenek előre. Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere szerint a helyzet súlyos, és csak átfogó, sokszor nehéz döntésekkel lehet visszavezetni az országot a fejlődés útjára. Álláspontja szerint a munkaerőpiacon, a nyugdíjrendszerben és az energiapolitikában egyaránt mélyreható változtatásokra van szükség.

Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere a nyugdíjasokat is célba vette (Fotó: AFP)