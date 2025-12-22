A német gazdaság jelenleg nem mutat érdemi bővülést, és a kilátások is csupán visszafogott növekedést vetítenek előre. Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere szerint a helyzet súlyos, és csak átfogó, sokszor nehéz döntésekkel lehet visszavezetni az országot a fejlődés útjára. Álláspontja szerint a munkaerőpiacon, a nyugdíjrendszerben és az energiapolitikában egyaránt mélyreható változtatásokra van szükség.
A nyugdíjasokat veszi célba a Tisza testvérpártjának minisztere
A német gazdaság nem mutat érdemi növekedést, a jövőre vonatkozó várakozások pedig legfeljebb mérsékelt bővülést ígérnek – figyelmeztetett Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere. A politikus szerint Németország történelmi ponthoz érkezett: a demográfiai válság, a munkaerőhiány, a nyugdíjrendszer fenntarthatatlansága és a magas energiaárak miatt alapvető reformokra van szükség a munkaerőpiacon, az energiapolitikában és a szociális ellátórendszerben is.
Reiche elmondása alapján Németország történetében először válik kérdésessé az a korábbi ígéret, hogy a következő nemzedék jobban él majd, mint az előző.
A kedvezőtlen demográfiai trendek, a munkaerőhiány, a szociális ellátórendszerek fenntarthatóságának problémái és a magas energiaárak egyszerre terhelik a gazdaságot. A helyzetet tovább nehezíti a nemzetközi környezet átalakulása és az exportközpontú modell gyengülése, amelyre az Egyesült Államok protekcionista intézkedései, köztük Donald Trump kereskedelempolitikája is hatással vannak.
A német gazdasági miniszter által javasolt intézkedésekről részletesen az Origo számolt be.
Borítókép: Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere (Fotó: AFP)
Két év börtönre ítélte egy francia bíróság Moldova volt miniszterelnökét
Mivel a volt kormányfő nem jelent meg a tárgyaláson, a bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene.
Kényszersorozás a boltban: fejbe verték, majd elhurcolták a fiatal férfit + videó
Újabb megrázó felvétel került nyilvánosságra.
Itt megtalál mindent, amit az Erdély hazavár programról tudni kell + videó
Az RMDSZ gyakorlati segítséget kínál a hazatéréshez.
Friss hír érkezett az orosz kézilabdacsapatok nemzetközi visszatéréséről
„Hivatalosan is napirendre kerül a kérdés."
