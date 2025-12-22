Rendkívüli

Orbán Viktor: 400 milliárd forintba került volna az ukránoknak adandó hitel

A nyugdíjasokat veszi célba a Tisza testvérpártjának minisztere

A német gazdaság nem mutat érdemi növekedést, a jövőre vonatkozó várakozások pedig legfeljebb mérsékelt bővülést ígérnek – figyelmeztetett Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere. A politikus szerint Németország történelmi ponthoz érkezett: a demográfiai válság, a munkaerőhiány, a nyugdíjrendszer fenntarthatatlansága és a magas energiaárak miatt alapvető reformokra van szükség a munkaerőpiacon, az energiapolitikában és a szociális ellátórendszerben is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 17:50
Katherina Reiche a CDU gazdasági minisztere
Katherina Reiche a CDU gazdasági minisztere
A német gazdaság jelenleg nem mutat érdemi bővülést, és a kilátások is csupán visszafogott növekedést vetítenek előre. Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere szerint a helyzet súlyos, és csak átfogó, sokszor nehéz döntésekkel lehet visszavezetni az országot a fejlődés útjára. Álláspontja szerint a munkaerőpiacon, a nyugdíjrendszerben és az energiapolitikában egyaránt mélyreható változtatásokra van szükség.

Katherina Reiche a CDU gazdasági minisztere a nyugdíjasokat is célba vette
Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere a nyugdíjasokat is célba vette

Reiche elmondása alapján Németország történetében először válik kérdésessé az a korábbi ígéret, hogy a következő nemzedék jobban él majd, mint az előző.

A kedvezőtlen demográfiai trendek, a munkaerőhiány, a szociális ellátórendszerek fenntarthatóságának problémái és a magas energiaárak egyszerre terhelik a gazdaságot. A helyzetet tovább nehezíti a nemzetközi környezet átalakulása és az exportközpontú modell gyengülése, amelyre az Egyesült Államok protekcionista intézkedései, köztük Donald Trump kereskedelempolitikája is hatással vannak.

A német gazdasági miniszter által javasolt intézkedésekről részletesen az Origo számolt be.

Katherina Reiche, a CDU gazdasági minisztere

