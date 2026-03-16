Vélemény

Új intézményekre van szükség

A FELSZÍN ALATT – Orbán Viktornak ebben is igaza van: a létező nemzetközi szervezetek csődöt mondtak.

Fricz Tamás
európai unióintézményENSZdonald trumpnemzetközi szervezetorbán viktorglobális elit 2026. 03. 16. 4:40
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a Donald Trump által megalapított Béketanácsról (Council of Piece) nyilatkozott még a Világgazdasági Fórumon (WEF) Davosban, január 22-én. Kifejtette a következőket: a létező nemzetközi intézmények csődöt mondtak – főként a béke ügyében –, ezért van a világban ennyi veszélyes helyzet és ezért vannak háborús régiók. „Ha ezt folytatjuk, akkor újabb és újabb háborúk lesznek. Ezért szükség van arra, hogy amit eddig csináltunk, azt hagyjuk abba, és hozzunk létre új intézményeket.” Ehhez még hozzátette: 

A »csináljunk valami újat, a háború helyett csináljunk békét« szimbóluma az amerikai elnök, ezért kezdeményezte ő, és ezért támogatjuk mi őt. Ha egy olyan világot akarunk, ahol kevesebb a háború és több a biztonság, akkor az amerikai elnökre van szükségünk és új intézményekre. Ma tettünk egy lépést, lehet, hogy bejön.

Orbán Viktor ismét fején találta a szöget – már ki tudja, hányadszor. Új intézményekre és Donald Trumpra van szükségünk! Ennél fontosabb és bölcsebb mondás aligha van bonyolult világhelyzetünkben.

Miért értek egyet Orbán Viktorral megint ilyen, talán eltúlzott mértékben? Azért, mert valóban új intézményekre van szükség ahhoz, hogy világunk ne forduljon a káoszba, amelyben minden kiszámíthatatlanná válik, ember embernek, nemzet nemzetnek, nagyhatalom nagyhatalomnak és birodalom birodalomnak a farkasává válik. Azt kell megakadályoznunk, hogy ne menjünk vissza az emberiség kezdetéhez: a kőbalták és a hordák korszakába, amikor furkósbottal intéztük el egymás között a nézeteltéréseinket. Hogy ne legyen Hegelnek most igaza a tagadás tagadásának törvényével, amely alapján negatívan így írhatnánk le az emberiség történetének menetét: a kőbaltától indulunk a mesterséges intelligenciáig, majd onnan, a legfejlettebb fokot elérve, jön ismét egymás kipusztítása, de már a legfejlettebb „kőbaltás” technikával. Ez lenne ám a fejlődés!

Orbán Viktor előrelátása tehát ismét káprázatos. 

Új intézményekre van szükség – igen, ugyanis arról van szó, hogy a formális nemzetközi intézmények, így például az ENSZ, az IMF, a Világbank, az Európai Unió, az Euró­pa Tanács, az EBESZ, a különféle nemzetközi bíróságok, a nemzetközi bankok – például az Európai Központi Bank vagy a svájci BIS, vagyis a nemzetközi fizetések bankja – a globális elit, a globális háttérhatalom akaratának és uralmának nem tudtak ellenállni.

Másképp fogalmazva: Trump arról beszél, hogy a mélyállam (a Deep State) legyőzése a meglévő intézményekkel nem érhető el. Már csak azért sem, mert ezek az intézmények, többek között az ENSZ is, egyszerűen aláfeküdtek a globális elitnek, megadták magukat, sőt, ennél rosszabb a helyzet: maguk ezek az intézmények is a globális elit akarata és szándékai szerint működnek, annál is inkább, mert a vezetőik döntő része nem máshonnan lett, illetve lesz kinevezve – nem megválasztva! –, mint a globális elit tagjai közül. Vagy éppenséggel a WEF politikusképző tanfolyamain választották ki őket, lásd az 1992-ben elindult Global Leaders for Tomorrow-t (Globális vezetők a holnapért), vagy a 2004-ben előbbinek a helyét átvevő Young Global Leaderst (Fiatal globális vezetők). Ezeken a tanfolyamokon – még Klaus Schwab, a volt WEF-vezető irányítása alatt – több mint kétezer politikus, közéleti szereplő, médiamágnás, tudományos guru, multicégek, techóriások, nagy gyógyszeripari vállalatok vezérigazgatói kerültek ki és játszottak, játszanak azóta is döntő szerepet a világ elitjében.

Magyarán: nincs hova lépni, nincs merre fordulni, ide valóban új intézmények kellenek. Ennek szellemében, vagyis Orbán Viktor mondatainak szellemében kell eljárnunk. S éppen ezért 

az első és talán legfontosabb lépés az Európai Unió jelenlegi felépítésének és működésének megszüntetése vagy enyhébb esetben radikális átalakítása. Ha pedig ez nem megy, akkor az abból való kilépés – a huxit. 

Donald Trump és alelnöke, J. D. ­Vance semmire nem értékelik az uniót, véleményük szerint az unió önmagát rombolja, veri szét következetesen és módszeresen. Az unió, főként annak bizottsága és „csodálatos” elnöke, Ursula von der Leyen nem tesz mást, mint hogy tönkreteszi az európai tagállamok gazdaságát, engedi, hogy a kontinenset elfoglalják a muszlim migránsok és ezzel egy vallását és identitását vesztett földrésszé váljon, lopakodó módon bevezeti a totális cenzúrát és a gondolatrendőrséget, a készpénzt meg kívánja szüntetni és kínai mintára mindenkit digitális kártyával akar ellenőrizni, ezzel elvenni a maradék szabadságát is.

És mindennek a tetejében, egy felesleges és értelmetlen háborús logikába megy bele egyre mélyebben Oroszországgal szemben, aminek következtében szinte kiprovokálja azt, hogy háború törjön ki Európában újra, ami már világháború is lehet, sőt az atomháború veszélye is közelebb kerülhet. (Ez a provokatív fellépés Oroszországgal szemben nagyon hasonlít ahhoz, ahogy a globalista, liberális és neokon amerikai körök végül belehajszolták Putyint abba, hogy megtámadja Ukrajnát, ami persze még ezzel együtt is elfogadhatatlan lépés volt a részéről, de az amerikai neokonok és demokraták felelőssége ebben mindenképpen óriási.)

Trump szellemében új intézményekre van szükség a béke eléréséhez – lásd az általa megalapított Béketanácsot –, mivel a háborúra készülő Európai Unió nem megoldás ma már semmire. Csak pusztulásba vezet a brüsszeli elit, s minket is magával kíván ragadni a mélybe. 

Ezt nem szabad megengedni, addig kell vagy totálisan átalakítani az uniót, amíg még lehet, vagy – ceterum censeo – fel kell szántani és be kell hinteni sóval.

Orbán Viktor maga mondta ki: az Európai Unió az ellenségünk – Ukrajna mellett. Nos, ha az ellenségünk, akkor miért is maradunk benne? Az ember az ellenségével talán mégse maradjon egy szövetségben, egy szervezetben, ha lehet. Ez nem logikus, nem észszerű és nem is érthető. Ki akar újra és újra az ellenségével együtt lenni, együtt döntéseket hozni? Ne legyünk Stockholm-szindrómások, ne kezdjük megszokni azt, amit nem szabad. Különben is, itt vannak az unión kívüli szövetségeseink, élükön éppen Donald Trumppal, és megbízható partnereink, mint a kínaiak, oroszok, a Türk Tanács, afrikai és dél-amerikai országok, Japán, Dél-Korea és még sorolhatnám. Mitől félünk? Trump a szövetségesünk, és ha ő velünk, vajon ki ellenünk? Másfelől: ha Donald Trumppal ilyen mértékben egyetértünk, akkor más kérdésekben is figyeljünk rá és kövessük abban, amiben érdemes és fontos.

Nos, megítélésem szerint ezek közé tartozik az a tény, hogy Donald Trump Amerikája ez év elején kilépett több mint hatvan nemzetközi szervezetből – hiszen új intézmények kellenek, mint Orbán mondta, a régiek semmire sem jók! –, amelyekből mintegy harminc az ENSZ egyik vagy másik szervezete, ilyen többek között a WHO, az Egészségügyi Világszervezet. Kiemelném azt is, hogy Trump már tavalyi hivatalba lépése után felmondta a 2015-ös párizsi klímaegyezményt, mert szakemberei és a tudományos tapasztalatok meggyőzték arról, hogy az emberi szén-di­oxid-kibocsátásra visszavezetett globális felmelegedéssel kapcsolatos riogatás valójában egy kamu.

a Donald Trump tevékenységét elismerő és őt követő Orbán Viktornak egyaránt igaza van: ezek azok az intézmények (sok más mellett), amelyekből ki kell lépni – nem holnap, hanem még ma! Támogatjuk Donald Trumpot – nagyon helyesen. Márpedig ezt ne csak szavakban tegyük, hanem tettekben is!

 Ha nem képes radikálisan megváltozni, akkor távozzunk az unióból és távozzunk a WHO-ból is!

Fricz Tamás
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu