Orbán Viktor a Donald Trump által megalapított Béketanácsról (Council of Piece) nyilatkozott még a Világgazdasági Fórumon (WEF) Davosban, január 22-én. Kifejtette a következőket: a létező nemzetközi intézmények csődöt mondtak – főként a béke ügyében –, ezért van a világban ennyi veszélyes helyzet és ezért vannak háborús régiók. „Ha ezt folytatjuk, akkor újabb és újabb háborúk lesznek. Ezért szükség van arra, hogy amit eddig csináltunk, azt hagyjuk abba, és hozzunk létre új intézményeket.” Ehhez még hozzátette:

A »csináljunk valami újat, a háború helyett csináljunk békét« szimbóluma az amerikai elnök, ezért kezdeményezte ő, és ezért támogatjuk mi őt. Ha egy olyan világot akarunk, ahol kevesebb a háború és több a biztonság, akkor az amerikai elnökre van szükségünk és új intézményekre. Ma tettünk egy lépést, lehet, hogy bejön.

Orbán Viktor ismét fején találta a szöget – már ki tudja, hányadszor. Új intézményekre és Donald Trumpra van szükségünk! Ennél fontosabb és bölcsebb mondás aligha van bonyolult világhelyzetünkben.

Miért értek egyet Orbán Viktorral megint ilyen, talán eltúlzott mértékben? Azért, mert valóban új intézményekre van szükség ahhoz, hogy világunk ne forduljon a káoszba, amelyben minden kiszámíthatatlanná válik, ember embernek, nemzet nemzetnek, nagyhatalom nagyhatalomnak és birodalom birodalomnak a farkasává válik. Azt kell megakadályoznunk, hogy ne menjünk vissza az emberiség kezdetéhez: a kőbalták és a hordák korszakába, amikor furkósbottal intéztük el egymás között a nézeteltéréseinket. Hogy ne legyen Hegelnek most igaza a tagadás tagadásának törvényével, amely alapján negatívan így írhatnánk le az emberiség történetének menetét: a kőbaltától indulunk a mesterséges intelligenciáig, majd onnan, a legfejlettebb fokot elérve, jön ismét egymás kipusztítása, de már a legfejlettebb „kőbaltás” technikával. Ez lenne ám a fejlődés!

Orbán Viktor előrelátása tehát ismét káprázatos.

Új intézményekre van szükség – igen, ugyanis arról van szó, hogy a formális nemzetközi intézmények, így például az ENSZ, az IMF, a Világbank, az Európai Unió, az Euró­pa Tanács, az EBESZ, a különféle nemzetközi bíróságok, a nemzetközi bankok – például az Európai Központi Bank vagy a svájci BIS, vagyis a nemzetközi fizetések bankja – a globális elit, a globális háttérhatalom akaratának és uralmának nem tudtak ellenállni.

Másképp fogalmazva: Trump arról beszél, hogy a mélyállam (a Deep State) legyőzése a meglévő intézményekkel nem érhető el. Már csak azért sem, mert ezek az intézmények, többek között az ENSZ is, egyszerűen aláfeküdtek a globális elitnek, megadták magukat, sőt, ennél rosszabb a helyzet: maguk ezek az intézmények is a globális elit akarata és szándékai szerint működnek, annál is inkább, mert a vezetőik döntő része nem máshonnan lett, illetve lesz kinevezve – nem megválasztva! –, mint a globális elit tagjai közül. Vagy éppenséggel a WEF politikusképző tanfolyamain választották ki őket, lásd az 1992-ben elindult Global Leaders for Tomorrow-t (Globális vezetők a holnapért), vagy a 2004-ben előbbinek a helyét átvevő Young Global Leaderst (Fiatal globális vezetők). Ezeken a tanfolyamokon – még Klaus Schwab, a volt WEF-vezető irányítása alatt – több mint kétezer politikus, közéleti szereplő, médiamágnás, tudományos guru, multicégek, techóriások, nagy gyógyszeripari vállalatok vezérigazgatói kerültek ki és játszottak, játszanak azóta is döntő szerepet a világ elitjében.