Vélemény

Legyen június 19-e állami ünnep!

A FELSZÍN ALATT – A szovjet csapatok kivonulásának dátuma a magyar rendszerváltás igazi szimbóluma.

Fricz Tamás
rendszerváltás kommunista magyarország nagy imre orbán viktor szovjet megszállás nemzeti szuverenitás 2026. 05. 11. 4:40
Fotó: Fortepan / Glósz András
Ezzel az üzenték az ellenzéki pártok, hogy a pártállami vezetők, a gyilkosok utódai nélkül nem lesz rendszerváltás Magyarországon. Ez csak velük együtt képzelhető el. És ez súlyos üzenet, a rendszerváltás ügyének elárulása volt ott és akkor. 

Az újratemetés tehát nem a rendszerváltás nagy és szimbolikus aktusa, hanem egy alku, méghozzá nagyon rosszízű alku volt a diktatúra képviselőivel. Az egyedüli kivételt Orbán Viktor beszéde jelentette, amely szakítani akart az ott formálódó alkuval – a későbbiek során sajnos kiderült, sikertelenül.

Ha tehát június 16-át értékeljük, akkor azt mondhatjuk, hogy kettős hatása volt: egyfelől az ellenzéki pártok megalkuvását üzente, másfelől viszont a fiatalok, Orbán Viktor és a Fidesz következetes antikommunista és szuverenista állásfoglalását szimbolizálta. Ha harmincöt évet ugrunk az időben, annyit feltétlenül elmondhatunk, hogy bármilyen döbbenetes, a mai napig nem kért egyetlen posztkommunista sem bocsánatot a diktatúrában elkövetett bűneiért.

Nem véletlen az, hogy június 16-a előtt már három nappal, június 13-án elkezdődtek a nemzeti kerekasztal-tárgyalások, amelyek egyenes következményei voltak a Nagy Imre-újratemetés kapcsán már korábban megköttetett alkunak. A végeredmény pedig szep­tember 18-a: a két szembenálló oldal megegyezett a békés rendszerváltás menetében, együtt alkották meg a demokratikus jogállam létrejöttéhez nélkülözhetetlen sarkalatos törvényeket; a köztársaságot egy szocialista politikus, az ideiglenes köztársasági elnök kiáltotta ki a Kossuth téren október 23-án. De az is a megállapodás „eredménye” volt, hogy 

nem egy szabadon megválasztott parlament, esetleg egy alkotmányozó nemzetgyűlés – ahogyan akkoriban a Bíró Zoltán vezette MDF javasolta – szavazta meg a demokratizációt elősegítő és megalapozó törvényeket, hanem a még javában működő kommunista parlament.

 (Az, hogy az SZDSZ felmondta a megállapodást, valójában nem az alku felmondását jelentette, hanem elsősorban a szabad demokraták népszerűség-növelését szolgálta.)

Végeredmény: az MSZMP–MSZP-t, a pártállami elitet nem számoltatta el senki. Erre elborzasztó példák, hogy Péter Gábor, a rettegett, kegyetlen ÁVH-s főnök ágyban és párnák között halt meg 1993-ban, Harangozó Szilveszter, a III-as főosztály, illetve a III/III-as osztály főnöke 2011-ben halt meg, szintén „békés” körülmények között. A posztkommunista hálózatok egyben maradtak. Mert itt is, akárcsak Trianon és a mai világfolyamatok esetében is, a hálózatok szerepe kulcskérdés.

(Egy „apró”, elfeledett epizód a „rendszerváltás” folyamatáról: a Zétényi Zsolt volt MDF-es országgyűlési képviselő nevéhez fűződő igaz­ságtételi törvény elkaszálása mellett a kommunista vezetők vagyonelszámoltatását kezdeményező törvényt is a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság buktatta el. Következetes álláspont…)

Ezzel szemben mit szimbolizál 1991. június 19-e, amelynek most ünnepelhetnénk a 35. évfordulóját? Két dolgot, a magyar történelem visszatérően két legfontosabb vágyának érvényre jutását: a nemzeti függetlenség és szuverenitás visszaszerzését és a kommunista diktatúrától való megszabadulást. Függetlenség, szabadság és demokrácia

– ennek megvalósulását jelentette az a pillanat, amikor Viktor Silov altábornagy Záhonynál átlépte a határt és elindult hazája felé. Mégpedig alku és megalkuvás nélküli pillanat volt ez: a demokratikusan megválasztott magyar kormány és a szovjet kormány tárgyalásának eredményeként jött létre ez a pillanat, de ezek a tárgyalások következetesek voltak és célorien­táltak, nem jöhetett más számításba, csak a Vörös Hadsereg távozása. (Annak egyéb gazdasági feltételei voltak csak kérdésesek, de a cél egyértelmű volt.)

Amíg június 16-a a demokratikus ellenzéki pártok és a kommunista pártállam közötti megegyezést, alkut szimbolizálta, addig jú­nius 19-e éppen ennek az alkunak a felmondását, az elnyomó kommunistákkal való szakítást. Június 16-a és június 19-e között egyetlen összekötő kapocs van, az pedig Orbán Viktor beszéde, aki azt követelte a Hősök terén, ami két évvel később június 19-én megvalósult. Ezért is sajnálom és nem értettem, hogy a Fidesz, az Orbán-kormány miért nem tekintette június 19-ét szuverenitásunk meghatározó dátumának, vagy ha annak is tekintette, miért nem billentette át június 16-ról a hangsúlyt a kommunista Szovjetuniótól való elszakadásra, azaz június 19-re.

Azt hiszem, lényeges lélektani fordulatot jelentene, ha nem június 16-át ünnepelnénk hangsúlyosan a továbbiakban, hanem június 19-ét; annak adnánk meg azt a rangot és súlyt, amit valójában megérdemel, de amit eddig nem kapott meg. Sőt, mintha valami furcsa, szégyenlős módon nem akarnánk bevallani és deklarálni, hogy szabadsághagyományainkat és demokratikus beállítottságunkat nem június 16-a, hanem június 19-e szimbolizálja.

Lélektani fordulatra van tehát szükségünk, amivel végre a valóságos rendszerváltás, a visszanyert szabadságunk és szuverenitásunk mellé állunk, és ezt ünnepeljük évről évre. Éppen ezért kellene e nap méltó megünneplését törvénybe iktatni, állami és nemzeti ünneppé tenni az új kétharmados felhatalmazás birtokában. 

Ennek élére állhatna a Magyar-kormány, bizonyítván, hogy valóban pótolni akarja azt, ami elmaradt az elmúlt 35-36 évben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

