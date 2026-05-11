Legyen június 19-e állami ünnep!

Ezzel az üzenték az ellenzéki pártok, hogy a pártállami vezetők, a gyilkosok utódai nélkül nem lesz rendszerváltás Magyarországon. Ez csak velük együtt képzelhető el. És ez súlyos üzenet, a rendszerváltás ügyének elárulása volt ott és akkor.

Az újratemetés tehát nem a rendszerváltás nagy és szimbolikus aktusa, hanem egy alku, méghozzá nagyon rosszízű alku volt a diktatúra képviselőivel. Az egyedüli kivételt Orbán Viktor beszéde jelentette, amely szakítani akart az ott formálódó alkuval – a későbbiek során sajnos kiderült, sikertelenül.

Ha tehát június 16-át értékeljük, akkor azt mondhatjuk, hogy kettős hatása volt: egyfelől az ellenzéki pártok megalkuvását üzente, másfelől viszont a fiatalok, Orbán Viktor és a Fidesz következetes antikommunista és szuverenista állásfoglalását szimbolizálta. Ha harmincöt évet ugrunk az időben, annyit feltétlenül elmondhatunk, hogy bármilyen döbbenetes, a mai napig nem kért egyetlen posztkommunista sem bocsánatot a diktatúrában elkövetett bűneiért.

Nem véletlen az, hogy június 16-a előtt már három nappal, június 13-án elkezdődtek a nemzeti kerekasztal-tárgyalások, amelyek egyenes következményei voltak a Nagy Imre-újratemetés kapcsán már korábban megköttetett alkunak. A végeredmény pedig szep­tember 18-a: a két szembenálló oldal megegyezett a békés rendszerváltás menetében, együtt alkották meg a demokratikus jogállam létrejöttéhez nélkülözhetetlen sarkalatos törvényeket; a köztársaságot egy szocialista politikus, az ideiglenes köztársasági elnök kiáltotta ki a Kossuth téren október 23-án. De az is a megállapodás „eredménye” volt, hogy

nem egy szabadon megválasztott parlament, esetleg egy alkotmányozó nemzetgyűlés – ahogyan akkoriban a Bíró Zoltán vezette MDF javasolta – szavazta meg a demokratizációt elősegítő és megalapozó törvényeket, hanem a még javában működő kommunista parlament.

(Az, hogy az SZDSZ felmondta a megállapodást, valójában nem az alku felmondását jelentette, hanem elsősorban a szabad demokraták népszerűség-növelését szolgálta.)