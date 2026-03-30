Politikai oldalak a 21. században

A választások előtt két héttel ki kell mondani: ma már, a 21. század húszas éveiben nem lehet a politikai ellentéteket egyszerűen a bal–jobb megoszlásra leszűkíteni.

A baloldal és a jobboldal 19–20. századi, eredeti tartalma ugyanis mára kiüresedett. Egyetlen meghatározó dolog maradt: ki kormányoz jól, a realizmus talaján állva, a közjót képviselve?

S itt a kérdés eldőlt: az Orbán-kormány – függetlenül attól, hogy jobb- vagy baloldalinak tekintjük – nagyjából jól végezte a dolgát.

Mi maradt a bal–jobb helyett? Az a tény, hogy immár az összes, hagyományosan bal-, balközép, balliberális, illetve jobb-, jobbközép, konzervatív, kereszténydemokrata kormányzatoknak valós, itt és most jelen lévő és változó gazdasági, külpolitikai, geopolitikai, társadalmi, gazdasági és egyéb, emberi viszonylatokat érintő (migrációs, háborús, kulturális, szexuális identitással kapcsolatos, humanitárius és más) kérdésekre, kihívásokra kell választ találniuk, változatos eszközökkel, amelyek egyik esetben inkább a piac beavatkozását preferálják, másik esetben az államét, vagy mindkettőét, sajátos kombinációkban. Vagyis

új és változó kihívásokra új és változó válaszokat kell adniuk az eredetileg bal- vagy jobboldali gyökerű pártoknak és kormányoknak.

Gondoljunk például a migrációs kihívásra: eleinte talán úgy tűnt, hogy csak „jobboldali” pártok és kormányok azok, amelyek a migráció ellen lépnek fel, de ma már baloldali, akár szociáldemokrata kormányok is szorgalmazzák a migráció visszaszorítását – lásd például a dán Mette Frederiksen, vagy akár Robert Fico szociáldemokrata vezetésű kormányát, illetve Andrej Babis liberális kormányát. Vajon ha Ficót lebaloldalizzuk, akkor ezzel mondunk valamit? Nem sokat, sőt, ennél rosszabb a helyzet: téves bélyeget nyomunk Robert Fico kormányára, hiszen sok kérdésben Magyarországgal együtt lép fel az unióban – velünk együtt, akik jobboldalinak neveznénk magunkat a régi megfogalmazás szerint.

Sokkal közelebb áll a valósághoz, ha ebben a vonatkozásban migrációpárti és migrációellenes kormányokat állítunk egymással szembe, nem pedig bal- és jobboldali pártokat, mert a végén még összezavarodunk a fogalmak tengerében.

Tény ugyanakkor az is, hogy a Benes-dekrétumok újabb megerősítése a szlovák parlamenti többség által még egy csavart visz a történetbe: ebben a tekintetben sem bal- vagy jobboldali döntésről, hanem egy kifejezetten elfogadhatatlan, magyarellenes határozatról van szó, amely ellen minden erővel fel kell lépnünk.