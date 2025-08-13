Kísérti a wimbledoni élmény, megszakad a peches teniszező egyedülálló sorozata

A 34 éves játékosnak ezzel megszakad szinte egyedülálló sorozata, ugyanis a 2011-es ausztrál nyílt bajnokság óta sorozatban 58 Grand Slam-tornán vett részt. Dimitrov ugyanakkor az elmúlt bő egy évben kifejezetten peches volt a GS-viadalokon, mivel a legutóbbi öt versenyen egyaránt sérülés miatt kellett feladnia aktuális meccsét.

Legutóbb, Wimbledonban emlékezetes módon kétszettes előnyben volt a későbbi győztes olasz Jannik Sinner elleni negyeddöntőben, amikor mellizomsérülés miatt fel kellett adnia a meccset. New Yorkban éppen a londoni sérülése miatt nem tud játszani.

Dimitrovnak mellizomsérülés miatt be kellett fejeznie a játékot Jannik Sinner ellen. Fotó: DAISUKE URAKAMI / Yomiuri

A világranglistán jelenleg 21. bolgár teniszező 2019-ben az US Openen, 2017-ben az Australian Openen, 2014-ben pedig Wimbledonban játszott elődöntőt, a világranglistán legelőkelőbb helyezése a harmadik volt.