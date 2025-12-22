FIFAmagyar labdarúgó–válogatottMarco Rossi

A FIFA tovább fájdítja a magyarok szívét, Marco Rossi válogatottja kesereghet

Kiadta a legfrissebb világranglistát a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség. A FIFA a negyvenedik helyre rangsorolta a magyar válogatottat, amely így öt év óta először szorult ki a harmincasok közül az évzárón. Ezzel együtt is feltűnést kelt, hogy Marco Rossi válogatottjának a világranglista alapján helye lenne a 2026-os világbajnokságon, mégsem lesz ott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 16:10
A magyar válogatott negyvenedik lett a FIFA-nál, Marco Rossi ennek nem örülhet igazán Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy helyet javítva, a negyvenedik helyen zárja az évet a magyar labdarúgó-válogatott a FIFA világranglistáján . Marco Rossi csapata anélkül javított egy helyet az írek elleni, vb-álmokat összetörő 3-2-es novemberi vereség után, hogy azóta pályára sem lépett.

Marco Rossi magyar válogatottja nem jó irányba haladt az elmnúlt egy évben a FIFA világranglistáján
Marco Rossi magyar válogatottja nem jó irányba haladt az elmúlt egy évben a FIFA világranglistáján (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Hiába a minimális előrelépés a világranglistán, valójában így is negatív tendencia állt be. Legutóbb a Covid-járvány sújtotta 2020-as évet zárta ennyire hátul (szintén negyvenedikként) a Rossi-csapat a világranglistán, de akkor annak is örültünk, hiszen a 2019-es 52. hely után jelentős előrelépés volt. Most viszont a 2024-es évzáráshoz képest a harmincadik helyről esett vissza a válogatott tíz pozíciót egy év alatt.

Marco Rossi válogatottja oda zuhant vissza, ahol 2020-ban volt

Marco Rossi 2018-ban egy romokban heverő válogatottat vett át, amely a top ötvenen kívül volt a világranglistán. Mint azt az év végi helyezések is mutatják, az igazi fellendülés 2020-ban jött el, 2021 óta pedig mindig negyvenen belül volt a válogatott, a csúcsot 2023 jelentette a 27. hellyel, azóta viszont visszaesés van.

A magyar válogatott év végi világranglista-helyezései Marco Rossi kapitánysága alatt:

  • 2025: 40.
  • 2024: 30.
  • 2023: 27.
  • 2022: 36.
  • 2021: 39.
  • 2020: 40.
  • 2019: 52.
  • 2018: 51.

Idén a 37. hely volt a csapat legjobb helyezése a FIFA-nál, a novemberi 41. pedig a legrosszabb, amikor az írek elleni vb-selejtezős vereséggel eldőlt, hogy 1986 után negyven évvel, a 2026-os világbajnokságra sem jut ki a válogatott.

A FIFA vb-reformja nem könnyítette meg a magyarok dolgát

Sokan amiatt is bíztak a vb-kijutásban, mert a jövő évi világbajnokság lesz az első, amelyen már 48 csapat játszik, szemben a korábbi 32-vel. Ha ennek fényében nézünk rá a világranglistára, a FIFA szerint a negyvenedik legerősebbnek számító magyar válogatottnak simán helye lehetne a 2026-os vb-n. Az 1986-os vb óta ez az első eset, hogy a tornát megelőző évben olyan helyen zár a válogatott, amivel ott lehetne a világbajnokságon.

Ez azonban most sovány vigasz, mert a magyar válogatott elbukott a selejtezőkön, így nem lesz kint a vb-n. A 48 csapatos vb-re való kijutás pedig nem sokkal lett könnyebb, mint a korábbi 32 csapatos tornákra, a létszámnövelés ugyanis elsősorban nem Európának kedvezett. A legutóbbi, 2022-es vb-re 13 európai válogatott jutott ki, a mostanira 16, hiába a sokkal bővebb mezőny.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.