A FIFA tovább fájdítja a magyarok szívét, Marco Rossi válogatottja kesereghet

Egy helyet javítva, a negyvenedik helyen zárja az évet a magyar labdarúgó-válogatott a FIFA világranglistáján . Marco Rossi csapata anélkül javított egy helyet az írek elleni, vb-álmokat összetörő 3-2-es novemberi vereség után, hogy azóta pályára sem lépett.

Marco Rossi magyar válogatottja nem jó irányba haladt az elmúlt egy évben a FIFA világranglistáján (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Hiába a minimális előrelépés a világranglistán, valójában így is negatív tendencia állt be. Legutóbb a Covid-járvány sújtotta 2020-as évet zárta ennyire hátul (szintén negyvenedikként) a Rossi-csapat a világranglistán, de akkor annak is örültünk, hiszen a 2019-es 52. hely után jelentős előrelépés volt. Most viszont a 2024-es évzáráshoz képest a harmincadik helyről esett vissza a válogatott tíz pozíciót egy év alatt.

Marco Rossi válogatottja oda zuhant vissza, ahol 2020-ban volt

Marco Rossi 2018-ban egy romokban heverő válogatottat vett át, amely a top ötvenen kívül volt a világranglistán. Mint azt az év végi helyezések is mutatják, az igazi fellendülés 2020-ban jött el, 2021 óta pedig mindig negyvenen belül volt a válogatott, a csúcsot 2023 jelentette a 27. hellyel, azóta viszont visszaesés van.

A magyar válogatott év végi világranglista-helyezései Marco Rossi kapitánysága alatt:

2025: 40.

2024: 30.

2023: 27.

2022: 36.

2021: 39.

2020: 40.

2019: 52.

2018: 51.

Idén a 37. hely volt a csapat legjobb helyezése a FIFA-nál, a novemberi 41. pedig a legrosszabb, amikor az írek elleni vb-selejtezős vereséggel eldőlt, hogy 1986 után negyven évvel, a 2026-os világbajnokságra sem jut ki a válogatott.

A FIFA vb-reformja nem könnyítette meg a magyarok dolgát

Sokan amiatt is bíztak a vb-kijutásban, mert a jövő évi világbajnokság lesz az első, amelyen már 48 csapat játszik, szemben a korábbi 32-vel. Ha ennek fényében nézünk rá a világranglistára, a FIFA szerint a negyvenedik legerősebbnek számító magyar válogatottnak simán helye lehetne a 2026-os vb-n. Az 1986-os vb óta ez az első eset, hogy a tornát megelőző évben olyan helyen zár a válogatott, amivel ott lehetne a világbajnokságon.

Ez azonban most sovány vigasz, mert a magyar válogatott elbukott a selejtezőkön, így nem lesz kint a vb-n. A 48 csapatos vb-re való kijutás pedig nem sokkal lett könnyebb, mint a korábbi 32 csapatos tornákra, a létszámnövelés ugyanis elsősorban nem Európának kedvezett. A legutóbbi, 2022-es vb-re 13 európai válogatott jutott ki, a mostanira 16, hiába a sokkal bővebb mezőny.