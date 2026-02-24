A Benfica hallgat, de egy játékosa nem kegyelmez a Viníciusszal balhézó társának

Azok után, hogy a Real Madrid a Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójában kikapott a Benficától, a nyolcaddöntőért zajló rájátszásban is összekerült a portugál csapattal. Borítékolható volt a feszültség ebben a párharcban, és nem is maradt el. Ezúttal Vinícius Júnior góljával 1-0-ra a királyi gárda nyerte az első, lisszaboni csatát, de másnap nem ezzel voltak tele a címlapok. A brazil szélső ugyanis rasszizmust kiáltott, Vinícius és csapattársai állítása szerint a Benfica argentin futballistája, Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. Az UEFA vizsgálatot indított az ügyben, amely ugyan még nem zárult le, de felfüggesztették a játékost, aki jelen állás szerint kihagyja a szerdán 21 órakor kezdődő madridi találkozót. Bár a portugálok még harcolnak az igazukért, kiállnak Prestianni mellett, fellebbeztek a felfüggesztés ellen, és még Madridba is magukkal vitték az argentint.

A Benfica szélsője, Dodi Lukebakio reméli, hogy a Real Madrid játékosai nem mondanak igazat Gianluca Prestianniról. Fotó: AFP

A Benfica nem beszél a Vinícius–Prestianni-ügyről

Az út előtt még Rui Costa klubelnök nyilatkozott a kialakult helyzetről, és leszögezte, Prestianni nem rasszista, és mivel semmivel nem bizonyították a bűnösségét, nincs ok arra, hogy a játékos távol maradjon a mérkőzéstől. Ezután hírzárlatot rendelt el a témában a Benfica, az előző meccsen kiállított és most eltiltott vezetőedző, José Mourinho nem állt mikrofon elé, inkább étterembe ment Madridban, és a sajtótájékoztató előtt leszögezték, Joao Tralhao másodedző sem válaszol a Vinícius–Prestianni-ügyhöz kapcsolódó kérdésekre. Azt ugyanakkor elmondta, reméli, hogy a játékvezető nem lesz elfogult egyik klubbal szemben sem, és rajta tartja a szemét egy olyan játékoson, akinek nem lenne szabad kifutnia a pályára. Vélhetően Federico Valverdére utalt, akit túlzott agresszivitása miatt panaszolt be az európai szövetségné a Benfica, de az UEFA elutasító választ adott. – A csapat hisz abban, hogy képes megnyerni a párharcot. Ismerjük a Real Madrid gyengeségeit, és készen állunk arra, hogy a javunkra fordítsuk ezeket – mondta eltökélten a másodedző.

Lukebakio bízik benne, a Real Madrid fújta fel az esetet

Bár Tralhao kerülte a témát, a Benfica egyik játékosa, Dodi Lukebakio megszólalt az esetről. – Sokat beszéltem már erről másokkal korábban, és azon gondolkoztam, hogyan reagálnék, ha velem történne meg, mert általában csak a távolból látunk ilyesmit. Igaz, hogy az emberek beszélnek és találgatnak, de valójában nem tudjuk, mit mondott. Igaz, amit állítanak vagy túloznak, hogy kihasználják a helyzetet? Szerintem az is lehetséges, hogy a Real Madrid ezzel próbálkozik – fogalmazott a belga szélső a Pickx + Sportsnak adott interjúban, ugyanakkor jelezte, nem mentegetné a csapattársát, ha megerősítik, hogy rasszista jelzővel illette Viníciust. – Remélem, hogy nem igaz, amit állítanak. Mert ha az, azt nem tudom elfogadni. Ellene vagyok az igazságtalanságnak. És ha valaki igazságtalan, annak el kell viselni a következményeket.