Olaj a tűzre? A Benfica elnöke ezért vitte Madridba rasszizmussal vádolt, eltiltott játékosát

Rui Costa visszavág

Az UEFA egyelőre nem hozott ítéletet a Vinícius Junior által megvádolt Gianluca Prestianni ügyében, amelyben az is elképzelhető, hogy precedenst teremtve, tíz mérkőzésre tiltják el az argentin labdarúgót. Az egykori legendás játékos ugyanakkor emlékeztetett, a Real Madrid csapatkapitánya miatt is indíthattak volna eljárást. Federico Valverde miatt panaszt is tett a Benfica, ám az UEFA elutasította.

– Egyik dolog sem zárja ki a másikat, és nem akarunk más eseteket felhasználni Prestianni helyzetének semmissé tételére, de nem felejthetjük el, mi történt az első mérkőzésen. Valverde egyértelműen agresszív volt, akit ugyanúgy ki kellene hagyni ebből a mérkőzésből – mondta Rui Costa.

A vitatott esetet alább láthatják. A Real Madrid–Benfica párharc második mérkőzését szerdán 21 órától játsszák a Santiago Bernabeu Stadionban.

Az odavágón győztes gólt szerző madridi szélső, Vinícius Junior játékra kész, de hiába lesz hazai pályán, nem számíthat baráti fogadtatásra és bánásmódra Nicolas Otamendiék részéről.

Az viszont kérdés, milyen minőségben, a stadion mely részén tűnik majd fel Gianluca Prestianni...