Rui CostaSL Benficabotrányelnök

Olaj a tűzre? A Benfica elnöke ezért vitte Madridba rasszizmussal vádolt, eltiltott játékosát

Gianluca Prestianni elutazott az SL Benficával Spanyolországba a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája párharc visszavágójára. Rui Costa klubelnök a repülőtéren azt nyilatkozta, hogy hisz játékosa ártatlanságában. A korábbi kiváló középpályás ugyanakkor nem érti, miért függesztették fel a rasszizmussal vádolt Prestiannit, miközben a Benfica fellebbezett, s az UEFA vizsgálata nem zárult le. A portugálok egygólos hátránnyal érkeztek a szerdai mérkőzésre Madridba.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 24. 14:39
Rui Costa elnök bízik a Benfica-játékos ártatlanságában
Rui Costa elnök bízik a Benfica-játékos ártatlanságában Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem ilyen hírnévre vágyott Gianluca Prestianni. A 20 esztendős, egyszeres argentin válogatott jobbszélső játékjogát felfüggesztette az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA, így nem léphet pályára a szerdai, Real Madrid–Benfica (1-0) mérkőzésen a vendégcsapatban. Rui Costa, a portugál klub elnöke megtörte a csendet, és még a lisszaboni repülőtéren ismertette álláspontját. 

Rui Costa hisz Gianluca Prestianni (balról a harmadik) ártatlanságában
Rui Costa hisz Gianluca Prestianni (balról a harmadik) ártatlanságában (Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

– Tudomásunk szerint semmi sem bizonyított, semmi sem indokolja a játékos távolmaradását erről a mérkőzésről – indokolt Rui Costa a madridi utazás előtt. A Benfica elnöke hangsúlyozta, nyilván nem zárja le a teljes fegyelmi eljárást a meccsig az UEFA, ugyanakkor kiállnak a fiatal játékosuk mellett a portugálok.

 Nem vagyok a pályán, hogy tudjam, mit mondtak és mit nem. Egy ilyen helyzetben sok minden elhangzik. Amiben hiszünk, az a játékosunk szava. Prestiannit rasszistának bélyegzik, de ő egyáltalán nem az. Ezt garantálhatom!

Rui Costa visszavág

Az UEFA egyelőre nem hozott ítéletet a Vinícius Junior által megvádolt Gianluca Prestianni ügyében, amelyben az is elképzelhető, hogy precedenst teremtve, tíz mérkőzésre tiltják el az argentin labdarúgót. Az egykori legendás játékos ugyanakkor emlékeztetett, a Real Madrid csapatkapitánya miatt is indíthattak volna eljárást. Federico Valverde miatt panaszt is tett a Benfica, ám az UEFA elutasította.

– Egyik dolog sem zárja ki a másikat, és nem akarunk más eseteket felhasználni Prestianni helyzetének semmissé tételére, de nem felejthetjük el, mi történt az első mérkőzésen. Valverde egyértelműen agresszív volt, akit ugyanúgy ki kellene hagyni ebből a mérkőzésből – mondta Rui Costa.

A vitatott esetet alább láthatják. A Real Madrid–Benfica párharc második mérkőzését szerdán 21 órától játsszák a Santiago Bernabeu Stadionban. 

Az odavágón győztes gólt szerző madridi szélső, Vinícius Junior játékra kész, de hiába lesz hazai pályán, nem számíthat baráti fogadtatásra és bánásmódra Nicolas Otamendiék részéről. 

Az viszont kérdés, milyen minőségben, a stadion mely részén tűnik majd fel Gianluca Prestianni...

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu