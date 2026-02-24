Olaj a tűzre? A Benfica elnöke ezért vitte Madridba rasszizmussal vádolt, eltiltott játékosát

Nem ilyen hírnévre vágyott Gianluca Prestianni. A 20 esztendős, egyszeres argentin válogatott jobbszélső játékjogát felfüggesztette az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA, így nem léphet pályára a szerdai, Real Madrid–Benfica (1-0) mérkőzésen a vendégcsapatban. Rui Costa, a portugál klub elnöke megtörte a csendet, és még a lisszaboni repülőtéren ismertette álláspontját.
– Tudomásunk szerint semmi sem bizonyított, semmi sem indokolja a játékos távolmaradását erről a mérkőzésről – indokolt Rui Costa a madridi utazás előtt. A Benfica elnöke hangsúlyozta, nyilván nem zárja le a teljes fegyelmi eljárást a meccsig az UEFA, ugyanakkor kiállnak a fiatal játékosuk mellett a portugálok.
Nem vagyok a pályán, hogy tudjam, mit mondtak és mit nem. Egy ilyen helyzetben sok minden elhangzik. Amiben hiszünk, az a játékosunk szava. Prestiannit rasszistának bélyegzik, de ő egyáltalán nem az. Ezt garantálhatom!
