Ostobaság a FIFA-t szidni azért, mert nem leszünk ott a labdarúgó-vb-n

Még mindig nehéz megemészteni a kiesést, azt, hogy az Írország ellen Budapesten 3-2-re elveszített vb-selejtező Magyarország számára bezárta a kaput. Márpedig a labdarúgó-világbajnokság mezőnyében 2026-ban nem lesz ott hazánk válogatottja.

Callum Styles arcán ott a fájdalom, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Magyarország nélkül zajlik (Fotó: NurPhoto/Pal Gollner)

Tényleg a FIFA tehet arról, hogy a labdarúgó-világbajnokság Magyarország nélkül zajlik?

Az ügyben az elmúlt időszakban boldog-boldogtalan megszólalt. Akadtak figyelemre méltó észrevételek, akadtak teljes mellélövések is. Ezekről is beszélünk a Rapid sport most következő adásában. Megpróbáljuk megfejteni, hogy ez a kiesés milyen rövid és hosszú távú hatást eredményezhet a sportágban? Az MLSZ kedden tartja elnökségi ülését , ahol ez is téma lesz. Meg az is, hogy mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa?

