Mentő vitte el a magyar válogatott futballistát, klubja üzent a brutalitás után

A 25 éves, kétszeres magyar válogatott futballista, Kiss Tamás tavaly nyáron igazolt a ciprusi bajnokságban szereplő Anorthosziszhoz, amelyben rendszeresen játszik, 17 bajnokin egy gólja van az idényben. Csapatával a Pafosz otthonában lépett pályára szombaton a ciprusi élvonal 23. fordulójában: a meccs 0-0 lett, Kiss Tamás pedig a 68. percben egy brutális ütközés áldozata lett, ami után mentő vitte el, az ellenfél holland kapusát azonnal kiállították.

Kiss Tamás ijesztő sérülést szenvedett, a magyar válogatott futballista mentővel hagyta el a pályát (Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto)

Egy előreívelt labdára startolt rá Kiss, aki két védőjét megelőzve kapura törhetett volna, ám a Pafosz holland kapusa, Jay Gorter hatalmas lendülettel érkezett, és brutálisan elütötte a magyar középpályást. Első ránézésre is ijesztő jelenet volt, a holland egyből piros lapot kapott, a földön elterülő magyart pedig hosszasan ápolták.

A magyar futballista letarolása 1:53-tól látható a videóban:

Mintegy tíz perccel később, a 77. percben le is cserélték Kisst, aki nyilvánvalóan nem tudta folytatni a játékot. Sőt mentő vitte el a pályáról, miután a csapat orvosi stábja nyakmerevítővel stabilizálta az állapotát. Ciprusi sajtóhírek szerint Kiss az eszméleténél volt, a járomcsontja sérülhetett meg.

Klubja üzent a magyar válogatott futballistának

A klub a hivatalos közösségi oldalán üzent a magyar játékosnak: