Mentő vitte el a magyar válogatott futballistát, klubja üzent a brutalitás után

A 25 éves, kétszeres magyar válogatott futballista, Kiss Tamás tavaly nyáron igazolt a ciprusi bajnokságban szereplő Anorthosziszhoz, amelyben rendszeresen játszik, 17 bajnokin egy gólja van az idényben. Csapatával a Pafosz otthonában lépett pályára szombaton a ciprusi élvonal 23. fordulójában: a meccs 0-0 lett, Kiss Tamás pedig a 68. percben egy brutális ütközés áldozata lett, ami után mentő vitte el, az ellenfél holland kapusát azonnal kiállították.
Egy előreívelt labdára startolt rá Kiss, aki két védőjét megelőzve kapura törhetett volna, ám a Pafosz holland kapusa, Jay Gorter hatalmas lendülettel érkezett, és brutálisan elütötte a magyar középpályást. Első ránézésre is ijesztő jelenet volt, a holland egyből piros lapot kapott, a földön elterülő magyart pedig hosszasan ápolták.
A magyar futballista letarolása 1:53-tól látható a videóban:
Mintegy tíz perccel később, a 77. percben le is cserélték Kisst, aki nyilvánvalóan nem tudta folytatni a játékot. Sőt mentő vitte el a pályáról, miután a csapat orvosi stábja nyakmerevítővel stabilizálta az állapotát. Ciprusi sajtóhírek szerint Kiss az eszméleténél volt, a járomcsontja sérülhetett meg.
Klubja üzent a magyar válogatott futballistának
A klub a hivatalos közösségi oldalán üzent a magyar játékosnak:
Kiss Tamás, a családod egészségesen és erősen vár vissza. Az Anorthoszisz melletted áll.
