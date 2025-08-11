teniszATP CincinnatiJannik SinnerCarlos Alcarazgolf

Jannik Sinner váratlan beismerése: Carlos Alcaraz sokkal jobb nála

A cincinnati keménypályás tenisztorna férfi versenyének 2. fordulójából Jannik Sinner könnyedén, Carlos Alcaraz már nehezebben jutott tovább. Az olasz világelső boldog volt és inkább a golfozásról beszélt, a spanyol teniszező viszont a meccse után sietett gyakorolni, hogy jobban érezze magát.

2025. 08. 11.
Jannik Sinner (jobbra) és Carlos Alcaraz is először játszott a wimbledoni döntőjük óta (Fotó: AFP/Henry Nicholls)
Az elmúlt hét Grand Slam-trófeán osztozkodó Jannik Sinner és Carlos Alcaraz is Cincinnatiben lépett először pályára az egymás ellen július közepén játszott wimbledoni döntő óta. A két hét múlva startoló US Open előtt az egyesült államokbeli ATP 1000-es tornán kettejük közül először az olasz világelső szerepelt, ő a kolumbiai Daniel Elahi Galán (144.) ellen mindössze két játékot veszítve, 61 perc alatt jutott tovább. Alcaraz szintén 6:1-re megnyerte az első szettet, ám a bosnyák Damir Dzumhur (56.) 6:2-vel egyenlített az egyetlen bréklabdát sem hárító spanyol ellen. A döntő játszma már ismét a világranglista-2. teniszezőé volt, 6:3-mal, összesen 103 perc alatt lezárta a találkozót.

Carlos Alcaraz egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a cincinnati tenisztorna döntőjében visszavághasson Jannik Sinnernek, Carlos Alcaraz, Cincinnati, tenisz, is seen during his second-round match at the Cincinnati Open in Mason, Ohio, on August 10, 2025. (Photo by Jason Whitman/NurPhoto) (Photo by Jason Whitman / NurPhoto via AFP)
Carlos Alcaraz egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a cincinnati tenisztorna döntőjében visszavághasson Jannik Sinnernek (Fotó: NurPhoto/Jason Whitman)

Alcaraz visszahozta a pozitív érzéseket Cincinnatiben

Alcaraz a Dzumhur elleni sikere után, még az interjúzóna előtt a gyakorlópályára sietett néhány percre, és csak ezt követően értékelt.

– Szerettem volna ütni néhányat, hogy kiüssem magamból a negatív érzéseket, amelyek a meccsel kapcsolatban eláraszthatnak. 

Szerettem volna sokkal jobban érezni magam és azt hinni, hogy megvan a szükséges játékom, ez pedig a jó érzésen múlik

mondta a 2023-as döntős Alcaraz, aki kitért a 2024-es cincinnati versenyen elszenvedett azonnali vereségére is. – Még mindig emlékszem a tavalyi meccsre, néha nehéz elfelejteni az ilyet. Itt, Cincinnatiben, aki elveszíti a ritmust, és elveszít egymás után több labdamenetet, annak nagyon nehéz visszajönnie, mert itt még a szokásosnál is gyorsabban szállnak a labdák.

Sinner golfban nem bírna el a spanyol teniszezővel

A spanyolhoz hasonlóan barátja és riválisa, Sinner is kiemelte a gyors körülményeket. – Boldog vagyok a gyors siker miatt, mert itt a labda nagyon gyorsan száll, pontosan kell szerválni, és ezeket jól kezeltem. Azért van még hová fejlődni, de első meccsnek nem is kívánhattam volna jobbat. 

A Cincinnatiben címvédő olasz játékos azt is elárulta, hogy az elmúlt hetekben sokat golfozott szabadidejében, és az egyik kedvenc időtöltése lett ez a sport, akárcsak Alcaraznak vagy Casper Ruudnek. Majd megkérdezték tőle, hogy összecsapna-e a golfpályán is a spanyollal.

Nem, nem, ő túl jó nekem, sokkal jobb nálam

mondta nevetve Sinner.

Jannik Sinner a 36 adogatópontja közül 30-at megnyert Galán ellen, Jannik Sinner, Cincinnati, tenisz, MASON, OHIO - AUGUST 09: Jannik Sinner of Italy serves to Daniel Elahi Galan of Colombia during the Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center on August 09, 2025 in Mason, Ohio. Matthew Stockman/Getty Images/AFP (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jannik Sinner a 36 adogatópontja közül 30-at megnyert Galán ellen (Fotó: Getty Images North America/Matthew Stockman)

Babos Tímea képviseli a magyarokat

Cincinnatiben a legjobb 32 között Alcarazra a vele egyidős szerb Hamad Medvedjovics (72.), míg Sinnerre a kanadai Gabriel Diallo (35.) vár. A férfiak tornáján az első tíz kiemelt közül Alex de Minaur és Lorenzo Musetti már a második fordulóban búcsúzott Cincinnatitől, a női egyesben pedig Emma Navarro és Elina Szvitolina nincs már versenyben a top 10-ből. A magyar színeket Bondár Anna és Marozsán Fábián kiesése után még Babos Tímea (a brazil Luisa Stefani oldalán) képviseli női párosban, miután az éjjel Stollár Fannyék duója is kikapott.

 

