Jannik Sinner váratlan beismerése: Carlos Alcaraz sokkal jobb nála

Az elmúlt hét Grand Slam-trófeán osztozkodó Jannik Sinner és Carlos Alcaraz is Cincinnatiben lépett először pályára az egymás ellen július közepén játszott wimbledoni döntő óta. A két hét múlva startoló US Open előtt az egyesült államokbeli ATP 1000-es tornán kettejük közül először az olasz világelső szerepelt, ő a kolumbiai Daniel Elahi Galán (144.) ellen mindössze két játékot veszítve, 61 perc alatt jutott tovább. Alcaraz szintén 6:1-re megnyerte az első szettet, ám a bosnyák Damir Dzumhur (56.) 6:2-vel egyenlített az egyetlen bréklabdát sem hárító spanyol ellen. A döntő játszma már ismét a világranglista-2. teniszezőé volt, 6:3-mal, összesen 103 perc alatt lezárta a találkozót.

Carlos Alcaraz egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a cincinnati tenisztorna döntőjében visszavághasson Jannik Sinnernek (Fotó: NurPhoto/Jason Whitman)

Alcaraz visszahozta a pozitív érzéseket Cincinnatiben

Alcaraz a Dzumhur elleni sikere után, még az interjúzóna előtt a gyakorlópályára sietett néhány percre, és csak ezt követően értékelt.

– Szerettem volna ütni néhányat, hogy kiüssem magamból a negatív érzéseket, amelyek a meccsel kapcsolatban eláraszthatnak.

Szerettem volna sokkal jobban érezni magam és azt hinni, hogy megvan a szükséges játékom, ez pedig a jó érzésen múlik

– mondta a 2023-as döntős Alcaraz, aki kitért a 2024-es cincinnati versenyen elszenvedett azonnali vereségére is. – Még mindig emlékszem a tavalyi meccsre, néha nehéz elfelejteni az ilyet. Itt, Cincinnatiben, aki elveszíti a ritmust, és elveszít egymás után több labdamenetet, annak nagyon nehéz visszajönnie, mert itt még a szokásosnál is gyorsabban szállnak a labdák.

Sinner golfban nem bírna el a spanyol teniszezővel

A spanyolhoz hasonlóan barátja és riválisa, Sinner is kiemelte a gyors körülményeket. – Boldog vagyok a gyors siker miatt, mert itt a labda nagyon gyorsan száll, pontosan kell szerválni, és ezeket jól kezeltem. Azért van még hová fejlődni, de első meccsnek nem is kívánhattam volna jobbat.

A Cincinnatiben címvédő olasz játékos azt is elárulta, hogy az elmúlt hetekben sokat golfozott szabadidejében, és az egyik kedvenc időtöltése lett ez a sport, akárcsak Alcaraznak vagy Casper Ruudnek. Majd megkérdezték tőle, hogy összecsapna-e a golfpályán is a spanyollal.

Nem, nem, ő túl jó nekem, sokkal jobb nálam

– mondta nevetve Sinner.