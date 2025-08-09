Marozsán Fábián megtört a szörnyű formában lévő világbajnok ellen

A világranglistán 51. Marozsán Fábián magyar idő szerint péntek éjjel fordulatos, 2 óra 14 perces mérkőzésen győzött a hazai közönség előtt szerepelt Colton Smith-szel (136.) szemben. A cincinnati ATP 1000-es tenisztornán a 2022-es döntős és korábbi világbajnok Sztefanosz Cicipasz (29.) várt a magyar játékosra. Az elmúlt öt tétmérkőzését egyaránt elveszítő görög teniszezőnek 25. kiemeltként nem kellett pályára lépnie az első fordulóban, Marozsánnal először találkozott karrierje során.

Marozsán Fábián ellenfele Sztefanosz Cicipasz volt a cincinnati tenisztornán (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Marozsán Fábián sokáig szoros küzdelme Cicipasz ellen

A kedden a 27. születésnapját ünneplő Cicipasz és Marozsán is magabiztosan hozta az adogatásait az első játszmában, egyikük sem veszített el szervajátékot, és brékponttal is alig kellett szembesülniük. A rövidítés aztán a görögnek sikerült jobban, így 51 perc alatt megnyerte az első szettet.

A folytatásban is hasonlóan alakult a játék, mindenki hozta a saját adogatásait, ám Marozsán 2-1-es vezetése után valami megtört, és Cicipasz sorozatban öt gémet megnyerve lezárta a 85 perces találkozót.

A görögre a nyolcaddöntőbe jutásért a francia Benjamin Bonzi (63.) vár, a főtáblának ebből a nyolcadából már a két legmagasabban rangsorolt játékos – az olasz Lorenzo Musetti és a norvég Casper Ruud – kiesett.

A nőknél Bondár Anna (93.) az ausztrál Ajla Tomljanovictól (86.) két szettben kikapott a cincinnati főtábla első körében, Gálfi Dalma (101.) pedig a selejtezőben búcsúzott. Párosban Stollár Fanny és Babos Tímea duója is később mutatkozik be.