Marozsán Fábián megtört a szörnyű formában lévő világbajnok ellen

Nem jutott be a cincinnati keménypályás tenisztorna férfi versenyén a legjobb 32 közé a legmagasabban rangsorolt magyar játékos. Marozsán Fábián a görög Sztefanosz Cicipasz ellen szenvedett vereséget két játszmában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 21:29
Marozsán Fábián a wimbledoni tenisztorna második fordulójában nem tudott játszmát nyerni a spanyol Jaume Munar ellen
Marozsán Fábián először csapott össze a 2019-es világbajnokkal (Fotó: AFP/Adrian Dennis)
A világranglistán 51. Marozsán Fábián magyar idő szerint péntek éjjel fordulatos, 2 óra 14 perces mérkőzésen győzött a hazai közönség előtt szerepelt Colton Smith-szel (136.) szemben. A cincinnati ATP 1000-es tenisztornán a 2022-es döntős és korábbi világbajnok Sztefanosz Cicipasz (29.) várt a magyar játékosra. Az elmúlt öt tétmérkőzését egyaránt elveszítő görög teniszezőnek 25. kiemeltként nem kellett pályára lépnie az első fordulóban, Marozsánnal először találkozott karrierje során.

Marozsán Fábián ellenfele Sztefanosz Cicipasz volt a cincinnati tenisztornán
Marozsán Fábián ellenfele Sztefanosz Cicipasz volt a cincinnati tenisztornán (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Marozsán Fábián sokáig szoros küzdelme Cicipasz ellen

A kedden a 27. születésnapját ünneplő Cicipasz és Marozsán is magabiztosan hozta az adogatásait az első játszmában, egyikük sem veszített el szervajátékot, és brékponttal is alig kellett szembesülniük. A rövidítés aztán a görögnek sikerült jobban, így 51 perc alatt megnyerte az első szettet.

A folytatásban is hasonlóan alakult a játék, mindenki hozta a saját adogatásait, ám Marozsán 2-1-es vezetése után valami megtört, és Cicipasz sorozatban öt gémet megnyerve lezárta a 85 perces találkozót.

A görögre a nyolcaddöntőbe jutásért a francia Benjamin Bonzi (63.) vár, a főtáblának ebből a nyolcadából már a két legmagasabban rangsorolt játékos – az olasz Lorenzo Musetti és a norvég Casper Ruud – kiesett. 

A nőknél Bondár Anna (93.) az ausztrál Ajla Tomljanovictól (86.) két szettben kikapott a cincinnati főtábla első körében, Gálfi Dalma (101.) pedig a selejtezőben búcsúzott. Párosban Stollár Fanny és Babos Tímea duója is később mutatkozik be.

Eredmény, férfiak, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Veér Gyula
Kapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

