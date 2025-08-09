Marozsán Fábián megtört a szörnyű formában lévő világbajnok ellen

A világranglistán 51. Marozsán Fábián magyar idő szerint péntek éjjel fordulatos, 2 óra 14 perces mérkőzésen győzött a hazai közönség előtt szerepelt Colton Smith-szel (136.) szemben. A cincinnati ATP 1000-es tenisztornán a 2022-es döntős és korábbi világbajnok Sztefanosz Cicipasz (29.) várt a magyar játékosra. Az elmúlt öt tétmérkőzését egyaránt elveszítő görög teniszezőnek 25. kiemeltként nem kellett pályára lépnie az első fordulóban, Marozsánnal először találkozott karrierje során.
Marozsán Fábián sokáig szoros küzdelme Cicipasz ellen
A kedden a 27. születésnapját ünneplő Cicipasz és Marozsán is magabiztosan hozta az adogatásait az első játszmában, egyikük sem veszített el szervajátékot, és brékponttal is alig kellett szembesülniük. A rövidítés aztán a görögnek sikerült jobban, így 51 perc alatt megnyerte az első szettet.
A folytatásban is hasonlóan alakult a játék, mindenki hozta a saját adogatásait, ám Marozsán 2-1-es vezetése után valami megtört, és Cicipasz sorozatban öt gémet megnyerve lezárta a 85 perces találkozót.
A görögre a nyolcaddöntőbe jutásért a francia Benjamin Bonzi (63.) vár, a főtáblának ebből a nyolcadából már a két legmagasabban rangsorolt játékos – az olasz Lorenzo Musetti és a norvég Casper Ruud – kiesett.
A nőknél Bondár Anna (93.) az ausztrál Ajla Tomljanovictól (86.) két szettben kikapott a cincinnati főtábla első körében, Gálfi Dalma (101.) pedig a selejtezőben búcsúzott. Párosban Stollár Fanny és Babos Tímea duója is később mutatkozik be.
Eredmény, férfiak, 1. forduló (a 32 közé jutásért):