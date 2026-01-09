NB IKisvárdaBalogh Norbert

Megint a cigánysorral példálózik a magyar futball kallódó tehetsége

Tavaly nyár óta nincs csapata Balogh Norbertnek, aki néhány napja korábbi csapatával, az NB I-ben hatodik helyen telelő Kisvárdával készül. A korábban magyar Edinson Cavaniként aposztrofált futballista a pályafutása nehézségei mellett arról is beszélt, hogy a nulláról indulva, önmaga erejéből érte el a sikereit, amikre nagyon büszke.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 11:48
A kétszeres magyar válogatott támadó a Kisvárdával készül Forrás: kisvardafc.hu
Legutóbb 2024. április 20-án, a Ferencváros elleni NB I-es meccsen lépett pályára Balogh Norbert a Kisvárda színeiben. A tavaszi szezon végeztével visszatért a DAC-hoz, amelynél nyáron még egy kupameccsen kapott húsz percet, azóta viszont egyetlen tétmeccsen sem játszhatott a harmincadik születésnapját február 21-én ünneplő támadó, akinek nehéz időszak van a háta mögött.

Balogh Norbert korábban már volt a Kisvárda játékosa
Balogh Norbert korábban már volt a Kisvárda játékosa. Forrás: Kisvárdafc.hu

– Nem volt könnyű, de profiként viselkedtem – mondta Balogh Norbert a Nemzeti Sportnak. – Tavaly nyárig kötött a szerződésem a DAC-hoz. Minden nap edzettem, a tréningeken jól teljesítettem, készen álltam a játékra, de a klub más döntéseket hozott. Sohasem veszítettem el a hitemet, viszont hazudnék, ha azt mondanám, nem voltam időnként magam alatt. Tisztában voltam a képességeimmel, és tudtam, mennyi energiát fektettem az edzésekbe. Július elseje óta voltak lehetőségeim itthon és Európán kívül is. Nem siettem a szerződéskötéssel, megengedhettem magamnak, hogy várjak egy olyan projektre, amely tetszik. Elkezdtem egy programot egy nemzetközi tapasztalattal felvértezett személyi edzővel, hogy fokozatosan egyre jobb formába hozzon, különös tekintettel az erőnlétre és az állóképességre. Emellett eljártam bokszedzésekre is, tetszett, és minden tiszteletem a bokszolóké, hiszen nagy fegyelemre, kitartásra és kemény melóra van szükség.

 

Sohasem adta fel

Augusztusban volt tizenegy éve, hogy a Debrecen színeiben bemutatkozott a magyar élvonalban, és bár azóta megjárta az olasz bajnokságot, az angol másodosztályt, miközben Cipruson bajnoki címet ünnepelhetett, sokan mégis úgy vélekednek, hogy nem azt a pályafutást adta neki a sors, ami a képességei során kijárhatott volna neki. – Ha visszatekintek, honnan indultam, kezet rázok magammal, és azt mondom, szép volt, Norbi! Van egy mondás, amely szerint aki a porból emelkedik fel, annak minden lépés nyereség, aki a magasból zuhan alá, annak minden méter veszteség.

A nulláról indultam, egyedül, baráti szívességek, futballista családi háttér nélkül, és sohasem adtam fel!

– Csak az lebegett a szemem előtt, hogy az édesanyámnak és a húgomnak nyugodt körülményeket teremtsek – ezt sikerült elérnem, amire nagyon büszke vagyok. A futball volt a mentőövem, megváltoztatta az életemet, azért emelkedtem ki, mert megérdemeltem. Aztán tudjuk, milyen a labdarúgás: egyik évben bajnokságot nyersz az APOEL-lal, a másikban kiesel a Serie B-be a Palermóval. Egyik évben tíz gólt és négy gólpasszt jegyzel a Honvédban, a másikban a Konferencialigába vezeted a DAC-ot. Az egyetlen szívfájdalmam a Hull City és a Championship, vagyis az angol másodosztály: erős volt a csapat, sok akkori csapattársam ma a Premier League-ben játszik. Éppen amikor kezdtem volna belelendülni, kitört a koronavírus-járvány, leállt a futball. De nem adtam fel, mindig újrakezdtem anélkül, hogy valaha is elismertem volna a vereséget.

 

Visszatérés az NB I-be?

Balogh Norbert jelenleg a Kisvárdával készül Törökországban: Révész Attila ajánlotta fel neki, hogy utazzon el a csapattal az edzőtáborba. – Tudom, mit tudok adni a csapatnak. Amikor hazaérkeztem a Honvédba, nagyon jó együtteshez kerültem, voltak célok és persze versenyhelyzet, folyamatos játéklehetőséget kaptam, amit megháláltam. Megjártam Európa különböző bajnokságait, tapasztalt vagyok, fűt a sikeresség vágya. Viszont egyelőre edzeni érkeztem a Kisvárdához.

Adódik a kérdés: lehet-e esélye bekerülni a várdai keretbe az MTK elleni, január 24-i mérkőzésre? – Erről még korai beszélni. A munkára összpontosítok, ami a hasznomra válhat. Több opcióm is van, nem tudom még, mit hoz a holnap, a mára és a jelenre fókuszálok – az pedig most a Kisvárda.

Viszont időnként értetlenül állok azelőtt, miért próbálnak bizonyos oldalak szándékosan rossz színben feltüntetni. Senkivel sem akarok háborúzni, de a tiszteletet megérdemlem. Aki kritizálni akar, annak csak annyit üzennék, nézze meg, honnan jöttem! A cigánysorról világhírű stadionokba jutottam el, ez a kitartás tett azzá, aki ma vagyok. Lehet kritizálni, de a pályámat utánam csinálni már sokkal nehezebb…

 

 

