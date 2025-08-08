Az új Serena Williams lehet a csodatini, aki miatt egy másik döntő is félbeszakadt

Rendkívüli

Victoria Mboko sikerével ért véget a montreali WTA 1000-es tenisztorna, amelynek fináléjában a korábbi világelső Oszaka Naomit győzte le a 18 esztendős kanadai. A világranglistán 85. csodatini a trófeáig vezető úton négy Grand Slam-győztes hölgyet is felülmúlt, így szerezte meg élete első WTA-tornagyőzelmét. Mboko Serena Williams nyomdokába lépett.

2025. 08. 08. 10:31
Victoria Mboko a jól megérdemelt trófeával Fotó: Minas Panagiotakis Forrás: Getty Images North America/AFP
A szabadkártyával induló Victoria Mboko többek között Sofia Kenin, Coco Gauff és Jelene Ribakina legyőzésével jutott el a fináléig, amelyben háromszettes csata után a negyedik GS-győztes ellenfelét is kipipálhatta a tornán Oszaka Naomi személyében. A 18 éves kanadai – aki élete első WTA-tornasikerét ünnepelhette – a második legfiatalabb játékos lett az open érában, aki képes volt erre a bravúrra, korábban egy bizonyos Serena Williamsnek sikerült ez, még az 1999-es US Openen.

Victoria Mboko a döntő után fogadhatta Oszaka Naomi gratulációját
Victoria Mboko a példaképét győzte le

– Szeretném megköszönni Naominak ezt a hihetetlen meccset. Mindig is felnéztem rá, amikor kicsi voltam, fantasztikus ilyen csodálatos játékossal megmérkőzni. Nem is lehetnék ennél hálásabb – mondta Mboko, akinek győzelme nyomán folytatódik Oszaka rossz sorozata. Az egyéniben négyszeres GS-győztes a 2021-es Australian Open óta nem tud tornát nyerni.  

Érdekesség, hogy a montreali döntővel párhuzamosan zajló torontói ATP 1000-es fináléban rövid időre megállt a játék, amikor Mboko sikere hallatán üdvrivalgásban tört ki a közönség – a két résztvevő, Ben Shelton és Karen Hacsanov jól láthatóan nem értette, mi okozta az örömünnepet.

A teljesség igénye okán: a két tie-breaket hozó összecsapást végül Shelton nyerte három játszmában.

Már az első fordulóban búcsúzni kényszerült a Cincinnati Open női versenyében a 45 éves Venus Williams, akit a spanyol Jessica Bouzas győzött le két szettben. A 16 hónapos kihagyása után ismét versenyző Williamsnek ez volt a második tornája a visszatérése óta, Washingtonban megnyerte az első meccsét, mielőtt a második körben Magdalena Frech legyőzte őt.

– Nehéz lenne elkeserednem. Tudom, hogy azért veszítettem, mert egyszerűen több meccsre van szükségem. Jobban is játszhattam volna, de jól érzem magam, hogy belevágtam. Nem arról van szó, hogy nem tudom, mit kellene tennem, egyszerűen csak tovább kell dolgoznom magamon – mondta Williams.

 

