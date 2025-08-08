Az új Serena Williams lehet a csodatini, aki miatt egy másik döntő is félbeszakadt

A szabadkártyával induló Victoria Mboko többek között Sofia Kenin, Coco Gauff és Jelene Ribakina legyőzésével jutott el a fináléig, amelyben háromszettes csata után a negyedik GS-győztes ellenfelét is kipipálhatta a tornán Oszaka Naomi személyében. A 18 éves kanadai – aki élete első WTA-tornasikerét ünnepelhette – a második legfiatalabb játékos lett az open érában, aki képes volt erre a bravúrra, korábban egy bizonyos Serena Williamsnek sikerült ez, még az 1999-es US Openen.

Victoria Mboko a döntő után fogadhatta Oszaka Naomi gratulációját (Fotó: Minas Panagiotakis/Getty Images North America/AFP)

Victoria Mboko a példaképét győzte le

– Szeretném megköszönni Naominak ezt a hihetetlen meccset. Mindig is felnéztem rá, amikor kicsi voltam, fantasztikus ilyen csodálatos játékossal megmérkőzni. Nem is lehetnék ennél hálásabb – mondta Mboko, akinek győzelme nyomán folytatódik Oszaka rossz sorozata. Az egyéniben négyszeres GS-győztes a 2021-es Australian Open óta nem tud tornát nyerni.

Érdekesség, hogy a montreali döntővel párhuzamosan zajló torontói ATP 1000-es fináléban rövid időre megállt a játék, amikor Mboko sikere hallatán üdvrivalgásban tört ki a közönség – a két résztvevő, Ben Shelton és Karen Hacsanov jól láthatóan nem értette, mi okozta az örömünnepet.

A teljesség igénye okán: a két tie-breaket hozó összecsapást végül Shelton nyerte három játszmában.

— Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2025

Már az első fordulóban búcsúzni kényszerült a Cincinnati Open női versenyében a 45 éves Venus Williams, akit a spanyol Jessica Bouzas győzött le két szettben. A 16 hónapos kihagyása után ismét versenyző Williamsnek ez volt a második tornája a visszatérése óta, Washingtonban megnyerte az első meccsét, mielőtt a második körben Magdalena Frech legyőzte őt.

– Nehéz lenne elkeserednem. Tudom, hogy azért veszítettem, mert egyszerűen több meccsre van szükségem. Jobban is játszhattam volna, de jól érzem magam, hogy belevágtam. Nem arról van szó, hogy nem tudom, mit kellene tennem, egyszerűen csak tovább kell dolgoznom magamon – mondta Williams.