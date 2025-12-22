iffhsLiverpoolArne Slot

Hiába a bajnoki cím, Szoboszlaiék edzőjét durván figyelmen kívül hagyták

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató, angol bajnoki címvédő Liverpool vezetőedzője nem került a legjobb tízbe a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) év végi szavazásán. Arne Slot úgy maradt le a listáról, hogy az előző idényben megnyerte az angol bajnokságot a Vörösökkel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 14:55
A Liverpool edzője nem került be a legjobb tízbe Fotó: Justin Tallis Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Arne Slotot nem említő lista élére Luis Enrique, a francia bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain mestere került. Az első tízben ott van a német, az olasz és a spanyol bajnoki címvédő vezetőedzője, a Premier League-ből pedig a jelenlegi listavezető Arsenal és a klubvilágbajnok Chelsea szakvezetője is.

Luis Enrique lett az év edzője, Arne Slot hoppon maradt
Luis Enrique lett az év edzője, Arne Slot hoppon maradt (Fotó: José Breton/NurPhoto)

Arne Slotnak a bajnoki cím is kevés volt

A Szoboszlai Dominik mellett immár Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC tavasszal megnyerte az angol bajnokságot, jelenleg ötödik a tabellán, a BL alapszakaszában pedig a kilencedik helyen áll.

A női csapatot irányító edzők rangsorában a BL-győztes Arsenal trénere, Renée Slegers végzett az élen.

Az év legjobb, klubcsapatot irányító edzői az IFFHS-nél:

Férficsapatok
1. Luis Enrique (spanyol, Paris Saint-Germain) 222 pont 
2. Enzo Maresca (olasz, Chelsea FC) 60 
3. Hans-Dieter Flick (német, FC Barcelona) 57 
4. Vincent Kompany (belga, Bayern München) 42 
5. Mikel Arteta (spanyol, Arsenal) 24 
6. Antonio Conte (olasz, SSC Napoli) 21 
7. Simone Inzaghi (olasz, Internzionale/al-Hilal FC) 17 
8. Xabi Alonso (spanyol, Bayer Leverkusen/Real Madrid) 14 
9. Abel Ferreira (portugál, SE Palmeiras) 10 
10. Krunoslav Jurcic (horvát, Pyramids FC) és Filipe Luis (brazil, CR Flamengo) 9-9

Női csapatok 
1. Renée Slegers (holland, Arsenal) 145 pont 
2. Pére Romeu (spanyol, FC Barcelona) 120 
3. Sonia Bompastor (francia, Chelsea FC) 97 
4. Jonatan Giraldez (spanyol, Washington/Olympique Lyon) 27 
5. Vlatko Andonovski (amerikai, Kansas City Current) és Jerry Tshabalala (dél-afrikai, Mamelodi/SC Casablanca) 7-7 
7. Pedro Martínez (spanyol, Tigres UANL) 6 
8. Oscar Torres (mexikói, Pachuca FC) és Jonas Urias (brazil, Cruzeiro) 5-5 
10. Liv Lin (kínai, Vuhan Csianghan) 4

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu