Hiába a bajnoki cím, Szoboszlaiék edzőjét durván figyelmen kívül hagyták

Az Arne Slotot nem említő lista élére Luis Enrique, a francia bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain mestere került. Az első tízben ott van a német, az olasz és a spanyol bajnoki címvédő vezetőedzője, a Premier League-ből pedig a jelenlegi listavezető Arsenal és a klubvilágbajnok Chelsea szakvezetője is.

Luis Enrique lett az év edzője, Arne Slot hoppon maradt (Fotó: José Breton/NurPhoto)

Arne Slotnak a bajnoki cím is kevés volt

A Szoboszlai Dominik mellett immár Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC tavasszal megnyerte az angol bajnokságot, jelenleg ötödik a tabellán, a BL alapszakaszában pedig a kilencedik helyen áll.

A női csapatot irányító edzők rangsorában a BL-győztes Arsenal trénere, Renée Slegers végzett az élen.