A Telex szerint még Magyar Péter sem mocskolja eléggé a kormányt

Magyar Péter egy hete indított álhírkampányt a fehérvári kórházzal szemben, és tegnap személyesen is odament kötözködni, de szembesült vele, hogy mindeddig hazudott az intézményről – hívta fel a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté felidézte: Magyar Péterrel egy időben „véletlenül” épp a helyszínen járt a Telex, amely megkérdezte őt az állapotokról, majd pedig az alábbi beszélgetés zajlott le közöttük:

„Telex: És amúgy milyen állapotokat látott itt? Mondta, hogy ez egy modern kórház, de hogy körülnézett? Hogy néztek ki a szobák, a folyosó, mosdók?

Magyar Péter:

Ez egy modern épület, elvileg minden kórterem klimatizált, és amely két mosdót én megtekinthettem, az az országos átlaghoz képest tiszta volt,

és kétfajta alkoholos fertőtlenítő is volt, és egy papírlapra, amit lefotóztam, ki is van nyomtatva, hogy nem ivóvíz. Ez így nézett ki (fotót mutat), ott a nem ivóvíz, de tisztálkodásra alkalmas, és láthatóan van két fertőtlenítő. Én ilyennel még más kórházakban nem találkoztam, mikor bejártuk nagyon sok magyar kórház épületeit. Úgyhogy szerintem önmagában a körülmények kívülről vagy belülről nézve optimálisak, sokkal optimálisabbak, mint a magyar kórházakban. Itt a vezetékrendszerrel lehet a probléma.

Telex: Köszönöm szépen.

Kocsis Máté felhívta a figyelmet, hogy ez a szóváltás Magyar Péter propagandalapjában, a Telexen nem jelent meg.

Hát, ez a beszélgetés! Nem volt elég terhelő a kórházra vagy a kormányra nézve, szóval még a MAN szavait is elhallgatják, ha felkenődik a falra. Pedig ez lesz 2026-ban is, ti külföldről fizetett álhírgyárosok!

– jelentette ki a frakcióvezető.

Amint arról beszámoltunk korábban, Magyar Péter a fehérvári kórháznál akart műbalhét rendezni, de kénytelen volt megállapítani, hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.