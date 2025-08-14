Magyar PéterSzékesfehérváregészségügyTisza PártTakács Péter

Magyar Péter nem áll le, műbalhéra készül Székesfehérváron

A Tisza Párt lelepleződött: nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték – mutatott rá az egészségügyi államtitkár Magyar Péter legújabb akciója kapcsán, miszerint a székesfehérvári kórházban próbál forgatni. Takács Péter szerint hergelés- és hazugságcunami következik, és arra kéri a Tisza Párt elnökét, hagyja dolgozni a kórház dolgozóit.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 15:25
„Magyar Péter több tévéstábbal és drónokkal jelent meg a fehérvári kórházban. Hamarosan hergelés- és hazugságcunami következik!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Takács Péter .Az egészségügyi államtitkár bejegyzése alatti kommentszekcióban kifejtette: Magyar Péter, akárcsak a napraforgót, a fehérvári kórházat sem bírja elengedni. „Milyen beteg lelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk?” – mutatott rá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter és koalíciós partnere, a DK-s Földi Judit hetek óta politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy összehangolt támadást indítottak a kórház ellen. 

„Hiába, no, közös a gazda, közös az itiner! Folyamatos vádaskodásaikkal lekötik a szakembereket, akiknek mindennap az alaptalan rágalmaik cáfolásával kell foglalkozniuk”

– fogalmazott. Rámutatott, hogy a kórház többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, mi okozza a problémát és hogyan fogják megoldani. Szerinte viszont Magyar Pétert ez nem érdekli, ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint a kórházra.

„A Tisza Párt ugyanis lelepleződött: nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték”

– emelte ki. Közben kiderült, hogy szakpolitikai elképzeléseik nincsenek, a vitákat nem vállalják, a kormányzáshoz szükséges szakértelemmel, képességekkel nem rendelkeznek. Hozzátette: „Nem marad más nekik, mint a hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés.”

Ide figyelj, te Lenin-fiú! Hagyd békén a kórház dolgozóit! Hagyd, hogy tegyék a dolgukat, legyen szó betegállátásról vagy üzemeltetésről! Segíteni nem akarsz (nem is tudsz, mert nincs tudás a nagy látványpékségetek mögött), úgyhogy inkább ne hátráltass!

 – zárta bejegyzését az államtitkár.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

