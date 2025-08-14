Magyar Péterálhírszékesfehérvárkórház

Alaposan felsült Fehérváron Magyar Péter – legközelebb amiatt fog balhézni, ha kiég a kórházban egy villanykörte?

Magyar Péter a fehérvári kórháznál akart műbalhét rendezni, de kénytelen volt megállapítani, hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.

Munkatársunktól
2025. 08. 14. 20:26
– Attól félek, legközelebb arról lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte – jelentette ki Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház vezetője, aki rámutatott: az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a magát függetlennek nevező médiumokkal felvértezve ma a kórházhoz vonult. A Tisza Párt elnöke korábban azt állította: nemcsak fogyasztásra, de fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan 2025-ben a víz, olyan fertőző baktériumokat találtak benne. Káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén. Az intézményben megjelenő baktériumfertőzés ellen tehetetlenek. Az osztályon lévőket nem megfelelően látják el – jelentette ki. Azt ígérte, a kialakult helyzet miatt számonkéri az intézmény vezetőjét. 

Magyar Péter jött, látott, majd konstatálta, hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.

 

Lőrincz Ákos a Hír TV riporterének elmondta: mindennap azon dolgoznak, hogy a helyzetet minél hamarabb megoldják. – Számtalan tévinformáció kering a közösségi médiában és egyéb médiafelületeken, ami minket próbál meghazudtolni vagy beállítani, hogy az miért nem úgy van, ahogy tájékoztatást adtunk a lakosságnak a kórházban zajló folyamatokról. Nagyon kérek mindenkit, hogy ezt ne tegye, mert ez alkalmas arra, hogy megingassa a bizalmat az egészségügyi ellátórendszerben – tette hozzá. 

