Otthon start: drága kerületben sem lehetetlen lakást venni

Ha valaki nem riad vissza a felújítástól, akár a belvárosban vagy a drágább budai kerületekben is találhat az Otthon start program feltételeinek megfelelő lakást: a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint akár félmillió forinttal is olcsóbb lehet egy felújítandó lakás négyzetmétere, mint egy felújítotté.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 11:08
Az eladó könnyen vevő nélkül maradhat, ha túlárazott lakást kínál és a fix 3 százalékos hitelt igénylők kiesnek a potenciális vevők köréből Forrás: Kállai Márton Szabad Föld
Budapest drágább kerületeiben kompromisszumot kell kötnie annak, aki az Otthon start program kedvezményes hitelével szeretne lakást. A szabályok szerint csak olyan ingatlan megvételére vehető fel a legfeljebb 3 százalékos hitel, amelynek a vételára nem éri el lakás esetében a százmillió, ház (és tanya) esetében a 150 millió forintot, a négyzetméterára pedig az 1,5 millió forintot.

Otthon start: érdemes a felújítandó ingatlanokat is számba venni, ha ragaszkodunk a lokációhoz
Forrás: Zenga.hu

A kompromisszumot a főváros sok kedvelt kerületében – a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint ilyen az I., II., V., VI., XI., XII., XIII. – az ingatlan állapotában kell megkötni, ami azt jelenti, hogy nem azonnal beköltözhető állapotú, hanem felújítandó ingatlant vásárolunk.

„Ha valaki nem akar lemondani arról a vágyáról, hogy az egyébként is drágának számító belső kerületek valamelyikében vegyen ingatlant az Otthon start kedvezményes hitelével, nem szabad visszariadnia a felújítástól. Bár a hirdetésekben az állapotbesorolás nem egy egzakt mérőszám mentén történik, jól látszik, hogy egyes kerületekben akár félmillió forinttal is olcsóbb lehet egy felújítandó lakás négyzetmétere, mint egy felújítotté” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A felújítandó lakáshoz viszont nagyobb alaptőke kell, mivel a felújítást az Otthon start programból nem lehet finanszírozni. „Becsléseink szerint Budapesten 10–30 százalékkal kerül többe egy felújítás, mint vidéken, ami egyrészt a magasabb munkaerőköltségekkel, másrészt bizonyos kerületek és lakástípusok esetében a logisztikai nehézségekkel magyarázható. Úgy számolunk, hogy felújítandó ingatlan vásárlása esetén átlagosan 10-12 millió forint plusszal érdemes számolni. Persze sok minden függ a felújítás mértékétől is” – magyarázta Futó Péter.

Egy 50–60 négyzetméteres budapesti lakás alapszintű felújítása, ami magában foglalja a festést, a burkolatcserét és kisebb javításokat, 5–8 millió forint között lehet. Egy közepes felújítás, amelyben már az új burkolatok mellett a villany- és vízvezetékek részleges cseréje és új nyílászárók is benne vannak, 9–12 millió forint, míg egy teljes körű felújítás költsége, ami a komplett gépészet, a fűtésrendszer, a nyílászárók, a burkolatok és a beépített bútorok cseréjét is tartalmazza, a 13–17 millió forintot is elérheti. A prémium minőségnek nincs felső összeghatára, azonban az Otthon start vevőköre első saját otthonát keresi, amivel egyúttal beléphet az ingatlanpiacra, így feltehetően nem is a húszmillió forint feletti összegű prémium teljes körű felújításban gondolkodik.

 

