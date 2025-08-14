ingatlanfejlesztésPanyi MiklósOtthon Start Program

Több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el a közeljövőben

Panyi Miklós: Mozgásba lendült az ingatlanszektor

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 19:19
Illusztráció Fotó: Béres Attila
„Mozgásba lendült az ingatlanszektor, több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el rövid időn belül” – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Panyi Miklós a kormány, az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal és több nagy ingatlanfejlesztő cég képviselői közötti konzultáció kapcsán kiemelte: felállt az Otthon Start Programiroda, és a héten megjelent az a kormányrendelet, ami minden olyan 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését meggyorsíthatja, amely 70 százalékban belefér a Fix3 százalékos hitel feltételrendszerébe. Ez jelentősen segíti és gyorsítja az ingatlanfejlesztéseket – mutatott rá.

Az államtitkár közölte: a nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltak. Több olyan budapesti fejlesztés van, amely már rendelkezik építési engedéllyel és amely lakások lekötése hamarosan elindul. 

Több fejlesztő a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos négyzetméterár alá fogja árazni a lakásokat, ami jó hír az elsőlakás-vásárlóknak. 

Több mint ezer ilyen új lakás megjelenése várható az ingatlanpiacon pár hónapon belül, elsősorban Budapesten – ismertette. A programiroda megalakulása óta eltelt egy hétben több mint egy tucat olyan beruházói megkeresés érkezett, amely több ezer megfizethető lakás építését célozza országszerte. Ezeket a kérelmeket az Építésügyi és Közlekedési Minisztériummal együtt vizsgálják. 

Lánszki Regő államtitkár és az Országos Építészeti Tervtanács a garancia, hogy nemcsak megfizethető, hanem a helyi igényeket figyelembe vevő, élhető és minőségi fejlesztések induljanak – emelte ki Panyi Miklós.

A tervek szerint ősszel csak Budapesten több mint tízezer új lakás építése kezdődhet meg az elsőlakás-vásárlók számára 

– hívta fel a figyelmet.

A Lakhatási tőkeprogram keretében induló fejlesztések is hamarosan indulnak, ez több mint 30 ezer lakásfejlesztést érint országszerte – tette hozzá. Az államtitkár kitért arra, hogy Budapesten kívül kezdenek megmozdulni a fejlesztők, a kérelmek egy része vidéki nagyvárosokból érkezett. Közben zajlanak az egyeztetések az ingatlanközvetítőkkel is. Még csütörtökön társadalmi egyeztetésre bocsátják azt a rendelettervezetet, ami a Fix3 százalékos hitel arculati elemeit tartalmazza. A cél, hogy minden olyan ingatlanhirdetés és ingatlanértékesítés mögött, ami megfelel a Fix3 százalékos program feltételeinek, beazonosítható logó legyen, ez nagy mértékben segíti a fiatalok tájékozódását az ingatlanpiacon – jelezte.

A munka folytatódik, holnap jön a bankszövetség!

– írta közösségi oldalán Panyi Miklós.

 

