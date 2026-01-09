Pozsgai Zsoltdíjfilm

Los Angeles tárt karokkal várta a magyar filmest, aki sosem adta fel

Los Angelesben a Wild FilmMaker filmes magazin rendezésében minden év első napjaiban szervezett, a független filmeseknek létrehozott Golden Globe versenyen Pozsgai Zsolt író-rendező Stay with me/Maradj velem című forgatókönyve lett a legjobb független filmforgatókönyv, a szerző pedig a legjobb európai forgatókönyvíró díját is megkapta. Pozsgai Zsolt íróval nemzetközi sikereiről és készülő filmjeiről beszélgettünk.

Bényei Adrienn
2026. 01. 09. 5:45
A legjobb európai forgatókönyvíró díját is megkapta az író Los Angelesben Fotó: Eöri Szabó Zsolt
Pozsgai Zsolt a díj kapcsán felidézte: évekkel ezelőtt egy megrázó hír adta meg a történet alapját. Egy éjszaka menekülő furgonról olvasott, amelyben illegális bevándorlók utaztak, és amelyet a hatóságok üldözőbe vettek. A jármű egy mellékúton fának csapódott, a balesetet csupán egy várandós afrikai nő élte túl, aki kirepült az ablakon, majd a tanyavilágon át jutott el egy házig, ahol segítséget kapott. Eddig tart a történet valóságos szála, innentől már az írói képzelet és a személyes tapasztalatok vették át a szerepet. 

Pozsgai Zsolt
Pozsgai Zsolt a  független filmeseknek létrehozott Golden Globe versenyen nyert díjat

Pozsgai Zsolt forgatókönyvének sikere

A szerző elmondta, hogy egy magányosan élő irodalomtanár alakja is hatott rá, akit személyesen ismer. A felesége halála után vett egy tanyát, és magányos gazdálkodóként ott él ma is. Az ő alakját is kölcsönvette a filmhez.

– Elképzeltem, mi történhet a lány megérkezése után, különösen, hogy a valóságban is megszülte a gyermeket abban a házikóban. Aztán összeállnak figurák a közeli faluból, az embercsempészek világát is lehetőség van ábrázolni, akik keresik a lányt. És megannyi elem, ami már a fantázia és a tapasztalás elegye. De filmet nem készítünk csak a történet kedvéért, én szeretem, ha szól is valamiről

– hangsúlyozta.

– A Maradj velem nem migránstörténet, hanem két teljesen eltérő kultúra találkozása

–  fogalmazott Pozsgai Zsolt. – Ráadásul mindannyian menekülünk valamitől. Van, aki a háborús körülményektől, annak érzetétől próbál szabadulni, van, aki a mesterséges intelligenciától félti a világunkat, vagy személyes tragédiától – sorolta. A forgatókönyv megírásakor fontos volt számára, hogy ne pusztán kalandfilm szülessen. Fontosnak tartja a szereplők közötti viszonyrendszereket, azok alakulásait, de fontos a humor, a váratlan, emberi helyzetek is. A forgatókönyvet a Nemzeti Filmintézet elutasította, ám a szerző nem tette fiókba az anyagot. Lefordíttatta több nyelvre, és nemzetközi fesztiválokra küldte el. Az eredmény: több mint nyolcvan díj és elismerés világszerte, Vancouvertől Bukarestig, Ausztráliától Svédországig. Az Egyesült Államokban is  visszhangra talált a forgatókönyv, ahol Los Angelesben trailert és úgynevezett final cutot is készítettek a hatékonyabb promóció érdekében. Las Vegasban, az egyik legismertebb függetlenfilmes fesztiválon a szerző személyesen is megtapasztalta az amerikai filmes világ szigorú szerzői jogi szabályait. Mint mondta, érthető a saját alkotók védelme. Bár volt lehetőség arra is, hogy a történetet témaként megvásárolják, ezt elutasította. – Ez olyan lenne, mintha a gyermekemet adnám el a világ másik felén – tette hozzá. 

Magyar filmben gondolkodik, magyar színészekkel, hiszen meggyőződése, hogy a magyar színjátszás minősége nemzetközi összevetésben is kiemelkedő. A főszerepet eleve Reviczky Gábor számára írta, és ettől csak akkor térne el, ha a művész nem vállalná a szerepet.


A független film sajátosságairól szólva kiemelte:  – Ugyanolyan profi szakemberekkel készül, mint bármely nagyfilm, csak kisebb költségvetésből, cserébe nagyobb művészi szabadsággal. A rendelkezésre álló forrás minden eleme látható, benne van a filmben. Nagyobb a kreativitásra való lehetőség is a forgatás közben. Ezért is vannak külön függetlenfilm-fesztiválok vagy független filmesek a világban  – emelte ki. 
A forgatókönyv filmes jövője egyelőre nyitott kérdés.  

– Nem tudom, mikor lesz belőle film, nagyon örülnék, ha ez a rengeteg elismerés meggyőzne finanszírozókat arról, hogy érdemes beletenni a megvalósításba

 – fogalmazott. Addig is új terveken dolgozik: régi álma egy 1956-os forradalom idején Esztergomban történt rendkívüli esemény megfilmesítése. Ennek forgatókönyvére az NFI megszavazta a bizalmat, túl vannak a fejlesztés fázisán, most jöhet a pályázat a gyártásra. Emellett idén három kisjátékfilm megvalósítását tervezi. 

Most kaptuk a hírt, hogy Pozsgai Zsolt Királytalálkozó című  játékfilmje a Legjobb Film díját nyerte el a NEW YORK FILM AWARDS-on.


 

