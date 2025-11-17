Pozsgai ZsoltFöldindulásKodolányi János

A Koncz Gábor főszereplésével készült Földindulás a legjobb lett Franciaországban

A legjobb drámai film díját nyerte el Pozsgai Zsolt Földindulás (Landlside) című alkotása a franciaországi Reims városában, a Red Movie Awards kiemelt európai filmfesztiválon. Bordán Irént és Koncz Gábort, akik ezt megelőzően negyven évvel ezelőtt játszottak együtt főszerepet magyar filmben, a zsűri a legjobb főszereplőpárosnak járó különdíjjal jutalmazta.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 12:35
A film Kodolányi János regényéből készült, a nagy gazdasági világválság idején játszódik az Ormánságban, amikor minden családnál csak egy gyermek vállalását engedélyezték. Ez ellen lázad fel egy fiatal pár, akiket Őze Áron és Koncz Andrea alakít.

Földindulás
Bordán Irént és Koncz Gábort a zsűri a legjobb főszereplőpárosnak járó különdíjjal jutalmazta a Földindulásban nyújtott alakításukért. Fotó: Romet Robert

A filmet Pozsgai Zsolt rendezte, operatőre Halla Gábor. Eredetileg tévéfilm volt, az alkotók a közelmúltban fejlesztették úgy, hogy nemzetközi filmfesztiválokra nevezhessék.

A Red Movie Awards kiemelt európai filmfesztivál nyertes alkotásai

A Földindulás az elmúlt egy évben elnyerte a legjobb film díját például Firenzében, Las Vegasban, New Yorkban, Barcelonában, Hongkongban, Párizsban, Kalkuttában, Santa Annában, Casablancában.

A díjat az alkotók a közeljövőben egy látványos ünnepségen veszik majd át – áll a Horatio Film közleményében.

 

