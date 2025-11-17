A Koncz Gábor főszereplésével készült Földindulás a legjobb lett Franciaországban

A film Kodolányi János regényéből készült, a nagy gazdasági világválság idején játszódik az Ormánságban, amikor minden családnál csak egy gyermek vállalását engedélyezték. Ez ellen lázad fel egy fiatal pár, akiket Őze Áron és Koncz Andrea alakít.
A filmet Pozsgai Zsolt rendezte, operatőre Halla Gábor. Eredetileg tévéfilm volt, az alkotók a közelmúltban fejlesztették úgy, hogy nemzetközi filmfesztiválokra nevezhessék.
A Földindulás az elmúlt egy évben elnyerte a legjobb film díját például Firenzében, Las Vegasban, New Yorkban, Barcelonában, Hongkongban, Párizsban, Kalkuttában, Santa Annában, Casablancában.
A díjat az alkotók a közeljövőben egy látványos ünnepségen veszik majd át – áll a Horatio Film közleményében.